МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Германия теряет мощь: эта страна сильнее прочих зависит от дешевого российского газа. Без него компании и граждане выстраиваются в очереди за субсидиями, а спрос на товары падает. Государство готово оказать помощь, но это в очередной раз подстегнет инфляцию. Проблемы в самой сильной экономике еврозоны непременно скажутся на всей Европе. Последняя месть Украины: транзит газа в Европу висит на волоске

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ДЕФОЛТУ

Энергетические компании заключают контракты на поставку электроэнергии, которую они произведут в будущем. Для такой торговли требуется внесение "маржинального депозита" в банк на случай возникновения невозможности выполнять контрактные обязательства. Из-за подорожания природного газа многие игроки рынка оказались на грани дефолта, поскольку не могут в полной мере переносить на потребителей возросшие затраты на покупку топлива.

В конце прошлой неделе входящая в группу EnBW компания VNG обратилась за финансовой помощью к правительству. Без этих денег она не способна продолжать свою деятельность из-за высоких цен на газ.

Ранее коалиционное правительство Германии во главе с социал-демократом Олафом Шольцем приняло решение предоставить финансовую помощь другому игроку — Uniper. Ее объем эксперты оценивают в 19 млрд евро. Uniper — один из лидеров энергосектора Германии, до начала специальной операции на Украине он был основным покупателем российского газа.

Другая германская энергетическая компания RWE пока не планирует обращаться к правительству за финансовой помощью, но была вынуждена привлечь кредиты на сумму 9 млрд евро, чтобы удержаться на плаву.

6 сентября норвежская нефтегазовая Equinor сообщила, что на предотвращение дефолта европейских участников рынка потребуется в конечном счете более 1,5 трлн евро.

СУБСИДИИ ДЛЯ БЕДНЫХ

Однако предоставление финансовой помощи не может остановить роста цен. Правительство Германии выделяет 65 млрд евро на субсидии для тех слоев населения, которые не смогут оплатить счета на электроэнергию предстоящей зимой.

Канцлер Шольц в начале сентября обещал предоставить средства для семей с низкими доходами, студентов и пенсионеров, а также ввести потолок цен на электроэнергию. Кроме того, правительство Германии поддерживает предложение ЕК лишить сверхдоходов те энергетические компании, которые используют вместо газа другие виды энергоносителей, включая ВИЭ.

Выделение субсидий — необходимость, поскольку стремительное подорожание электроэнергии перед отопительным сезоном уже вызывает протесты населения. Однако в нидерландской банковской группе ING Groep NV считают, что 65 млрд евро для этого недостаточно.

"Объявленный пакет помощи принесет некоторое облегчение для малообеспеченных слоев. Но сомнительно, что этого пакета будет достаточно, чтобы полностью компенсировать возросшие затраты на электроэнергию", — считает экономист ING Groep NV Карстен Бржетски.

Недостаточная поддержка компаний и населения грозит германской экономике рецессией, за которой может последовать полномасштабный экономический кризис.

Экономист Commerzbank Йорг Крэмер предупреждает: пакет помощи Берлина создает иллюзию, что часть населения будет защищена от подорожания энергоносителей. Однако при таком подходе значительно возрастают риски роста потребительных цен и ускорения инфляции.

По расчетам Грега Фузеси из JPMorgan Chase & Co., субсидирование затрат на 10 млрд евро может снизить ее уровень на 0,6%. В JPMorgan Chase & Co. признают, что после остановки "Северного потока" и сокращения поставок российского газа в Германию риски ускорения инфляции значительно возрастают. Ситуация может усугубится, если из-за обострения военной обстановки полностью прекратится транзит российского газа через Украину в Европу, который сейчас составляет 40-43 млн куб. м/сут.

УДАР ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Инфляция и сокращение поставок российского газа привели к уменьшению заказов на поставку промышленных товаров в Германии. Их число сокращается шесть месяцев подряд.

По уточненным данным, спрос на промышленные товары в июне — в первую очередь на потребительские, включая фармацевтическую продукцию — сократился на 1,1%. Эксперты ожидали сокращения на 0,7%.

Германия расходует огромные суммы на создание запасов газа перед началом отопительного сезона. Германское правительство планирует заполнить подземные хранилища газа 95% к 1 ноября. Даже если запланированный объем будет накоплен, дорогой газ станет тяжелым бременем для германской экономики — не только для промышленности, но и для сферы услуг, которая не успела еще оправится от потерь, нанесенных во время пандемии коронавируса. Европа в шоке: страны одна за одной предают ее ради российского газа

"Предприятия все еще испытывают большие трудности с выполнением заказов, поскольку кризис на Украине стал причиной сбоев в поставках. Кроме того, сохраняются перекосы (в экономике — прим. ред.), вызванные Covid-19", — говорится в сообщении статистической службы Германии.

В начале сентября Агентство S&P Global сообщило о замедлении промышленного производства во в многих регионах зоны евро из-за снижения покупательной способности европейских потребителей.

По прогнозу банка Barclays, в этом году сокращение ВВП Германии может составить 2,3% — больше чем в какой-либо другой европейской стране. На Западе уже высказывается мнение, что "германское экономическое чудо" без дешевых энергоносителей из России было бы невозможно. Несомненно, что такой провал лидирующей экономики региона отразится на остальных странах Европы — и это, судя по темпам спада, не за горами.