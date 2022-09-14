МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Если вам не удалось получить для ребенка место в государственном детском саду, вы можете претендовать на компенсационную выплату. Но дадут ее не всем: мера носит не федеральный, а региональный характер, а условия, необходимые для ее получения, различаются, рассказал агентству "Прайм" эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов. Минсельхоз Германии планирует выплаты пострадавшим от кризиса фермерам

Сейчас органы местного самоуправления — а детские дошкольные учреждения практически везде относятся к их зоне ответственности — находятся в сложной ситуации. С одной стороны, предоставить место ребенку в яслях или садике — это обязанность властей, с другой — не всегда возможно обеспечить место в детском саду каждому ребенку.

"В настоящее время решение о выплате компенсаций детям, которым не предоставили место в яслях или садике, обычно принимается в субъектах РФ. При принятии таких решений, как правило, учитывается обеспеченность местами в государственных или муниципальных дошкольных учреждениях. Например, нет компенсаций в Москве и Санкт-Петербурге, где, по статистике, по крайней мере, мест хватает на всех", — рассказал эксперт.

В остальных субъектах федерации ситуация разнородная. Иногда такая помощь семьям с маленькими детьми распространяется на весь регион, например, в Перми. В других субъектах решение о выплате компенсаций за отсутствие мест принимают не региональные власти, а непосредственно органы местного самоуправления. Так, в Московской области в одних муниципальных образованиях выплаты есть, а в других нет.

Варьируются также размер и условия предоставления таких выплат, в том числе, они зависят от возраста ребенка, отметил Парфенов.

"Сложность создают и различия в географии самих муниципальных образований. Если в городе нет места для ребенка рядом с домом, где живет семья, можно найти место на соседней улице, и это нормально. А если в муниципальном районе нет места в яслях или садике поселения, где живет ребенок, зато оно есть в соседнем — километрах в тридцати? Очевидно, что для работающих родителей это не решение проблемы", — рассуждает он.

Собеседник отметил, что в нынешнем году такие компенсации выплачиваются в Перми, Архангельске, Самаре, Кирове, Томске и Ярославле, но условия различаются. "И очевидно, что этот список — не исчерпывающий", — отметил экономист.

Для выяснения вопроса о наличии компенсации и ее размеров Парфенов советует обращаться в соответствующие подразделения органов местного самоуправления.