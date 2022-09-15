МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Смартфоны для большинства россиян стали не только удобным и привычным, но уже и необходимым предметом обихода. Эти устройства нельзя назвать дешевыми, и, чтобы продлить их срок службы стоит соблюдать несколько простых и не всегда очевидных правил, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. Apple хочет внедрить новейшие технологии в производство iPhone и Mac

В первую очередь, необходимо правильно заряжать телефон, отметил собеседник агентства.

"Само собой, кладя телефон под подушку и оставляя его на зарядке, существует вполне реальный риск, что устройство не будет получать должное охлаждение. Это может привести к сильному перегреву смартфона, который в самом худшем случае может повредить аккумулятор, что впоследствии приведет к возгоранию устройства", — отметил он.

Также не стоит оставлять смартфоны под палящим солнцем, на сильном морозе или в условиях повышенной влажности. "Перепады температур — не друзья вашему смартфону или ноутбуку. Особенно губительны для аппаратуры прямые солнечные лучи: под воздействием солнца на экранах могут выгорать пиксели, а корпус какого-нибудь некачественного зарядного устройства вполне может расплавиться, а батареи внутри устройств могут вздуться или потечь", — рассказал Бодров.

На морозе батарея садится гораздо быстрее, а сам телефон может "вырубиться" даже при высоком ее заряде. "Устройство "посчитает" замерзшую батарею полностью разряженной. Отогрейте устройство, занесите в теплое помещение или положите в карман — уже через 5 минут гаджет подаст признаки жизни", — рассказал эксперт.

Не стоит брать смартфон в ванную комнату: не все стандарты защиты смартфонов учитывают эксплуатацию при высоких перепадах температур и конденсате. "Велика вероятность образования влаги внутри устройства в качестве конденсата, что непременно приведет к короткому замыканию материнской платы, а это не всегда можно починить", — отметил спикер.

Представитель Роскачества отметил также, что не стоит "забивать" память смартфонов до отказа. "Для эффективной работы смартфону необходимо 6-8 ГБ свободной памяти", — резюмировал специалист.