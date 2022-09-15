МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Заподозрить, что за вашим жильем следят квартирные воры, можно по нескольким признакам — среди них как "старые знакомые" метки на дверях и порча замка, так и новомодная слежка с посторонних камер и даже вселение незнакомых жильцов по соседству, рассказал агентству "Прайм" председатель коллеги адвокатов "Вашъ юридический поверенный" Константин Трапаидзе. Россиян предупредили, как ремонт в квартире может их убить

С одной стороны, количество квартирных краж сейчас уменьшилось благодаря тотальной видеофиксации, с другой — воровское сообщество не дремлет и разрабатывает новые способы обхода. "Люди из мира краж начинают с использования агентуры в лице сотрудников управляющих компаний и соседей и заканчивают тем, что могут снять квартиру неподалеку от "присмотренной", чтобы подглядеть коды и выяснить расположение камер", — рассказал он.

Как узнать, что ваша квартира попала в поле зрения? Исходим из того, что, если вы обладатель более или менее ценного имущества, "недобрые люди" уже положили на него глаз. Об этом могут свидетельствовать любые метки, посторонние предметы, изменения обычного порядка передвижения транспортных средств, наличие необычного авто, которое ставится на прикол.

Нередко кражам предшествует появление посторонних людей в доме, периодические поломки домофонов, видеокамер, сигнализаций. Бывает, что в сговор с преступниками вступают даже сотрудники охранных фирм: в этом случае они несколько раз включают ложное срабатывание сигнализации, которую потом по просьбе хозяев отключают, дабы не беспокоить тревожную группу. Как раз в это время и происходит кража.

"Недавно в одной из башен Москва-Сити было похищено существенное имущество, и хозяин небезосновательно предположил и обвинил в содействии сотрудников управляющей компании", — привел пример эксперт.

Подозрения должна вызывать несанкционированная установка камер на соседних зданиях, придомовой территории, в подъезде. Нередко ставят скрытые камеры, которые можно попытаться обнаружить с помощью смартфона. При этом до сих пор актуальны "старые добрые" методы вроде "жучка" на дверях, порчи замка, проверки почты в почтовом ящике. Если ваши соседи сообщают, что их квартиры якобы "случайно" обзванивали, это повод заподозрить проверку присутствия жильцов со стороны воров.

Но бывает, что так называемые "гастролеры" не боятся камер — они делают ставку на то, что быстро покинут место преступления. Система распознавания лиц далеко не везде работает так же хорошо, как в Москве, поэтому любыми сигналами пренебрегать не стоит, заключил юрист.