МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Россияне могут получить накопительную часть пенсии по достижении "старого" пенсионного возраста — для этого нужно набрать необходимое число пенсионных коэффициентов и страхового стажа, напомнил агентству "Прайм" доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. Одиноким пенсионерам рассказали, какие льготы им положены

"Эту пенсию можно получить раньше, чем по старости. И в законах это прописано", — отметил он.

С 1 января 2019 года возраст выхода на пенсию по старости постепенно увеличивается, однако права россиян на выплату средств пенсионных накоплений это не касается. Тут ничего не поменялось.

Для получения права на выплату пенсионных накоплений, как и раньше, необходимо наличие минимального количества пенсионных коэффициентов (в 2022 году — 23,4), а также страхового стажа (в 2022 году — 13 лет) и (или) специального стажа, требуемых для права на страховую пенсию по старости.

Россияне, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста (в 2022 году это 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин) могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно.

С заявлением на выплату необходимо обращаться в Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Это зависит от того, как гражданин ранее решал вопрос формирования накопительной пенсии, подытожил экономист.