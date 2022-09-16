МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. События последнего года во многом повлияли на развитие газовой отрасли и разрушили целый ряд "газовых иллюзий", в частности, о том, что восполняемые источники энергии способны заменить это топливо, рассказал в ходе XI Петербургского Международного газового форума (ПМГФ), президент Национальной ассоциации сжиженного природного газа (СПГ) Павел Сарафанников. Немецкая промышленность "одной ногой в могиле" без российского газа

Он напомнил, что совсем недавно многие заявляли о готовности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) полностью заместить традиционные источники, но сегодня эта иллюзия, подогреваемая неопределенным прогнозами, "ушла".

"Как мы видим в сегодняшней ситуации, это абсолютно невозможно. Чистая энергетика — это то, к чему мы идем, к чему мы стремимся, чего мы хотим ради будущего наших поколений. Но между сегодняшней ситуацией и будущим всегда нужен опыт", — сказал он.

По мнению специалиста, этим мостом является природный газ: он доказал свою эффективность, экологичность и экономичность.

"Сегодняшняя модель существования человечества подразумевает под собой постоянное увеличение объема потребляемой энергии. Причём запрос сегодня не просто на энергию, а на энергию, которая "заботится о жизни человека", — указал Сарафанников.