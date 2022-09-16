МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. С весны на рынке банковских вкладов наблюдается необычный феномен — ставки по коротким депозитам выгоднее, чем по длинным, хотя логично наоборот: если банк берет деньги у граждан надолго, то и ставка выше. Ситуация вскоре вернется в привычное русло, а пока вкладчики могут воспользоваться ей в своих интересах, рассказал агентству "Прайм" аналитик финансового супермаркета Банки.ру Вадим Тихонов. ЦБ обязал банки раскрывать минимальную ставку по вкладам

По его словам, у специалистов такая странность называется инверсией и подразумевает переворачивание смыслов под воздействием ситуативных факторов.

"Банки не предлагали "длинных" вкладов с высокими ставками после резкого поднятия ключевой ставки ЦБ и соответствующего роста доходности вкладов, ожидая снижения. Таким образом, фокус смещался на краткосрочные вклады, и этот тренд пока не завершен", — комментирует эксперт.

Сроки "дорогих" вкладов, открытых в марте-апреле на срок до полугода, подходят к концу, и вкладчики ищут выгодные условия для дальнейшего размещения средств, сохраняя интерес к краткосрочным вложениям, доходность которых пока выше. К тому же в августе наметилась тенденция на введение банками спецпредложений с повышенной ставкой для вкладов срочностью до полугода, ориентированных на привлечение новых клиентов.

"Мы ожидаем, что интерес вкладчиков уже в сентябре будет смещаться в сторону долгосрочных депозитов на 1-2 года. В частности, за счет сокращения количества спецпредложений от банков на "короткие" вклады, что приведет к выравниванию ставок — по более длинным депозитам они станут привлекательнее", — заключил Тихонов.