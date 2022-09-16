МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Для поддержки семей с детьми в России существует много разных программ. Часть из них финансируется из федерального бюджета, часть — из регионального или муниципального. Некоторые распространяются на всех граждан (как обеспечение бесплатными лекарствами маленьких детей), другие носят адресный характер Одной из самых популярных выплат стало ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Однако существует ряд случаев, когда право на его получение можно утратить, предупредила агентство "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Россиянам рассказали, когда им полагается выплата за долгий брак

Речь идет о ситуациях, когда улучшается финансовое положение семьи, но это не только случай, когда выросла зарплата, отметила специалист.

"Ситуации могут быть разные, например семья приобрела дополнительную квартиру в ипотеку. Площадь двух квартир превысила 24 кв.м. на человека. В случае с покупкой дома право на пособие исчезает, если площадь на одного человека стала превышать 40 кв.м на одного человека", — отметила специалист.

Если в семье появился второй автомобиль, то право на пособие тоже снимается.

Однако это вовсе не означает, что в пособии откажут немедленно. "Для расчета нуждаемости будут использованы сведения о всех доходах за период в один год, который завершился за четыре месяца до подачи заявления. Имущество при этом учитывается на момент обращения семьи за выплатой. Покупка квартиры не является основанием для досрочного прекращения выплаты пособия в соответствии с п.17 (3) Требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно", — добавила собеседница агентства.

Даже при утрате права на получение выплата будет продолжена до истечения периода прежнего назначения (12 месяцев). Деньги возвращать не надо, так как на момент ее назначения право было подтверждено.

Другая ситуация, когда могут отказать в этом пособии — если у любого трудоспособного семьи отсутствует официальная причина не работать ("правило нулевого дохода"). Список таких причин достаточно обширен: уход за детьми в многодетной семье (один из родителей); уход за ребенком единственным родителем (второй не записан в свидетельстве о рождении); уход за ребенком в возрасте до 3-х лет; уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1-й группы, пожилым человеком старше 80-и лет; обучение на очной форме для людей моложе 23-х лет; срочная служба в армии и 3 месяца после демобилизации; лечение длительностью более 3-х месяцев; статус безработного; отбывание наказания и 3 месяца после освобождения. Нередкая ситуация: женщина вынуждена сидеть дома с ребёнком до момента устройства его в детский сад даже после окончания декрета, но при этом она подпадает под правило о "нулевом доходе", разъяснила Лебединская.

На пособие можно претендовать, если мать встанет на учёт в ЦЗН или не устроится на работу. Решить проблему может и соцконтракт: после его заключения, с момента начала получения стипендии или трудоустройства, можно повторно обратиться за пособием. Право на получение пособия у неработающего сохранится в случае осуществления ухода за пенсионером старше 80 лет (оформляется в ПФР). Требований к наличию родственных связей нет. Уход можно оформить за любым человеком. Восстанавливает право на получение пособия и статус самозанятого, ограничений по сумме дохода нет, главное — чтобы он был, подытожила экономист.