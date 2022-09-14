МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В России существуют разные формы поддержки одиноких пенсионеров со стороны государства. Меры федерального уровня положены любому пенсионеру — гражданину России. На уровне региона и муниципалитета определенного рода помощь можно получить исходя из прописки человека, рассказала агентству "Прайм" эксперт сервиса "Финансовое здоровье" Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), доктор наук Елена Бобкова. Россиянам рассказали, когда им полагается выплата за долгий брак

Большинство мер идентичны тем, которые касаются прочих людей пенсионного возраста. Самая известная льгота — по налогу на имущество. "Ее можно получить только на один объект из перечня объектов налогообложения: квартира, комната, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка (не более 50 м2) и так далее", — рассказала она. Чтобы получить эту льготу, необходимо подать заявление либо через кабинет налогоплательщика на портале "Госуслуг", либо обратиться в налоговую лично.

Что касается земельного налога, то здесь размер льготы зависит от региона и составляет в среднем от 50 до 100%. Порядок получения льготы, как и ее размер, местные власти устанавливают сами.

"Пенсия и пособие — это тоже доход, о чем многие забывают. Еще одна из федеральных льгот для пенсионеров — освобождение этих доходов от уплаты НДФЛ. Эта льгота вступает в силу автоматически, дополнительно заявлений подавать не нужно", — напомнила специалист.

Также в части регионов есть льгота на автомобильный налог: если у пенсионера есть свой автомобиль (специально оборудованный), он либо платит по сниженной ставке, либо вовсе не платит.

Особенность поддержки одиноких пенсионеров в регионах — акцент на соцобслуживание. Многим таким людям сложно покупать продукты, убирать квартиру, готовить еду и даже выходить на прогулку. В этом случае им выделяют соцработника, который помогает создать комфортные условия для проживания. Одинокие пенсионеры могут в органах социальной защиты оформить льготу на приобретение продуктов, уход за домом, услугу на сопровождение в поликлинику или в госучреждение.

К списку региональных льгот также относятся разовые выплаты (например, к праздникам, либо компенсация за телефон), а также вещевая помощь. В ряде регионов установлены особые льготы на проезд, оплату ЖКХ, вывоз мусора, капремонт и т.п.

"В отдельных регионах есть льгота на протезирование. На федеральном уровне на нее могут рассчитывать только одинокие военные пенсионеры или одинокие пенсионеры, награжденные орденами Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы", — уточнила собеседница агентства.

Полный список льгот и мер поддержки можно получить либо на сайте Единой государственной информационной системы социального обеспечения (с учетом своего региона), либо в личном кабинете на "Госуслугах", либо при обращении в органы социальной защиты и ПФР.