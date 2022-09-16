МОСКВА, 16 сентября — ПРАЙМ. Саммит ШОС, прошедший в узбекском Самарканде, наглядно показал — "большая Евразия" уверено движется по пути экономической интеграции и создает новые логистические коридоры, которые перекроят все транспортные потоки континента. Запад, стремящийся любыми судьбами удержать контроль над Азией путем санкций и агрессии, безнадежно опоздал к "шапочному разбору" и остался за бортом. ШОС перед саммитом: экономика в фокусе внимания

ЯДРО ЕВРАЗИИ

В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего 15-16 сентября в узбекском Самарканде, страны-участники подписали декларацию, закрепившую соглашения, достигнутые в ходе этого важного многостороннего мероприятия. Они, прежде всего, касаются сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Но немалая — если не основная — доля соглашений, которые заключались в двустороннем порядке или пока только обсуждались — касаются экономического сотрудничества.

Саммит только завершился, но уже можно подвести его главный неформальный итог — явное стремление стран организации, представляющей собой по сути ядро Евразии, к дальнейшему усилению интеграции и расширению за счет приема новых участников — сейчас в организацию вступает Иран, на очереди Белоруссии. На рабочем столе лидеров государств-членов находится не менее 10 заявок от других стран, представляющих широкий географический спектр — от Восточной Европы до Арабского Востока.

Огромный и многогранный азиатский регион играет все более мощную роль в мировой экономике и международной торговле. Согласно оценкам Всемирного Банка, суммарный ВВП государств-членов ШОС (плюс Иран) в 2021 году составил $23,5 трлн (24% от мирового ВВП), в то время как в допандемическом 2019 году данный показатель составлял $19,63 трлн (22% от мирового ВВП). Рост налицо.

ВЕЛИКИЕ ШЕЛКОВЫЕ ПУТИ

Один из важнейших аспектов этого процесса — экономическая интеграция через развитие внешнеторговых связей. "Благодаря совместным усилиям, торговый "локомотив" ШОС из года в год увеличивает скорость своего движения: в 2021 году суммарный товарооборот между странами ШОС (плюс Иран) превысил $776 млрд. По сравнению с 2020 годом внешнеторговый оборот между ними возрос на 25%, а за последние пять лет рост составил внушительные 31,5% (по итогам 2017 года товарооборот между странами ШОС составлял $575 млрд)", — пишет доктор политических наук, почетный профессор Института Тайхэ Рашид Алимов в своей статье для "Жэнминь жибао онлайн".

Он указал, что добиться поставленных общих целей удастся, если все государства-члены ШОС будут двигаться навстречу друг другу, открывая новые "окна" возможностей для взаимной торговли. Так как по итогам 2021 года на торговлю между странами ШОС пришлось лишь 10,3% от всего внешнеторгового оборота стран ШОС, который составил около $7,5 трлн. Преодоление существующих торговых барьеров, развитие электронной торговли и межрегионального сотрудничества должно помочь существенно увеличить взаимную торговлю. Но не только. Выход с другой стороны: кого обманут Китай и Европа, торгуя в обход России

Сейчас в Евразии полным ходом идет война за экономические коридоры, и от того, кто получит транспортные артерии континента, зависит будущее. Ключевой маршрут — через Каспийское море. Именно оно станет логистическим центром будущего маршрута, и поставки через него способны значительно ускорить поставки из Европы в Азию даже в сравнении с Суэцким каналом. Через него идет транспортный коридор "Север-Юг", по которому, в том числе, осуществляются растущие поставки в Индию. Маршрут подразумевает участие всех прикаспийских государств, и — что важно — они уже договорились, что военные корабли или базы НАТО не будут допущены на Каспий.

В этом плане все обращают внимание на позицию Китая, который старается максимально диверсифицировать направления поставок как внутри России и с ее помощью, так и в обход нее. В контексте сотрудничества главный маршрут — Северный морской путь, который сократит торговый и транспортный коридор из Восточной Азии в Северную Европу с 11 200 морских миль до всего лишь 6500 морских миль.

Если говорить о маршрутах в обход, то теоретически частью такого пути можно считать железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан протяженностью около 500 километров, соглашение о строительстве которой подписано на полях саммита. Однако создание продолжительного пути в обход России подразумевает отказ от использования безусловно надежного варианта продления маршрута через Казахстан в Россию в пользу проекта "Шелковый ветер", включающего поставку через Казахстан в Азербайджан (с задействием паромной переправы через Каспий), Грузию и Турцию. "Помощи не будет": США "кинули" Европу с нефтью и газом

Перспективность этого маршрута была поставлена под сомнение еще до текущего геополитического обострения. А сейчас, в условиях жесткого противостояния США (и примкнувшей к ним политически беспомощной Европы) не только с Россией, но и с Китаем, такой вариант выглядит еще менее конкурентоспособным.

Естественно, никто не отменял интересов Пекина в диверсификации маршрутов своих поставок, которыми он будет, вне всяких сомнений, руководствоваться. Но в условиях объективной необходимости укрепления евразийских геополитических форматов едва ли Китай будет заинтересован использовать длительные и дорогостоящие пути "в обход России" в такой степени, чтобы это стало прямым вызовом Москве. А России, в свою очередь, стоит адекватно и оперативно реагировать на новые условия, в частности — за счет ускоренного расширения Восточного полигона РЖД.

ЗАПАД ЗА БОРТОМ

Безотносительно сомнений по поводу роли и значимости вероятных очертаний новых торговых маршрутов, готовых возникнуть на просторах Центральной Азии, следует отметить, что "вне игры" в любом случае оказывается пресловутый "коллективный Запад" во главе с США. Расширение ШОС и усиление ее внутренней интеграции, что включает развитие существующих и создание новых торговых маршрутов на просторах Евразии, безусловно противоречит как геополитическим, так и внешнеэкономическим интересам правящих кругов евроатлантического сообщества.

Одним из ключевых компонентов этого узла, вне всяких сомнений, являются поставки энергоресурсов. Согласно данным, приведенным в статье Рашида Алимова, на страны ШОС приходится 40% всех доказанных запасов нефти на земле и почти половина всех запасов природного газа. Кроме того, они производят 59% урана, используемого в атомной энергетике. Сразу три страны ШОС — Индия, Россия и возглавляющий рейтинг Китай, входят в топ мировых лидеров по установленной мощности возобновляемых источников энергии.

В связи с этим и функционирующий ныне газопровод "Сила Сибири", связывающий Россию и Китай, и ожидаемое сейчас подписание соглашения о начале строительства второго маршрута, "Сила Сибири — 2", — отличные примеры энергетического сотрудничества в стратегических масштабах. Реплика вице-премьера Александра Новака о том, что этот перспективный газопровод может стать заменой "Северного потока — 2" — это не просто слова. Это декларация о смене внешнеэкономических приоритетов в условиях жесткого геополитического противостояния. Успешное развитие каждого государства-члена ШОС будет неуклонно способствовать устойчивому развитию всех партнеров и, в конечном итоге, служить основой для процветания общего евразийского пространства.