МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Недоплата пенсии может возникнуть по самым разным причинам. Одной из наиболее частых является ошибка или неточность в оформлении пенсионных документов, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Россиянам рассказали, как получить часть пенсии раньше срока

По его словам, в большинстве случаев такое возникает из-за неправильных действий самих граждан при заполнении анкет в ПФР. "Однако нередко бывают ошибки в ситуации, когда полностью совпадают не только фамилии, но и имена, а иногда даже и отчества граждан", — уточнил эксперт.

При совпадении фамилии, по его словам, может совпасть частично или полностью дата рождения. И все это может привести к ошибкам при выплатах.

Возможны ошибки в ситуациях, связанных со сменой гражданами фамилий в случаях, установленных законом. Иногда из-за сбоя в автоматизированной системы у человека могут появиться два ИНН, и это также может привести к ошибке из-за нарушения цепочки СНИЛС-ИНН.

Эксперт советует: во избежание или для оперативного исправления возможных ошибок, гражданин может зайти на сайт Госуслуг и сгенерировать уведомление о состоянии своего пенсионного счета. Одновременно можно проверить данные СНИЛС и трудовой деятельности. В случае обнаружения ошибок необходимо своевременно обратиться в отделение ПФР для их исправления.