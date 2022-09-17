Юрист Уткин рассказал, как мошенники могут отобрать арендованную квартиру
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Риск потерять квартиру действительно есть, и он увеличивается при сдаче ее в аренду. О том, что мошенники могут, заселившись туда, продать ее без вашего ведома, не слыхал только ленивый. Чтобы предусмотреть подобные сценарии, можно запретить любые сделки с вашим жильем без вашего участия, пояснил агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
"Есть опция, при активации которой ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца. При сдаче квартиры в аренду ее определенно стоит активировать, и внести этот пункт можно в ближайшем МФЦ", — пояснил эксперт.
Кроме этого, можно наложить на квартиру обременение, это более "закрученный" способ, хотя все делается относительно просто. Можно нотариально оформить договор займа с кем-то из родственников и в залог оставить квартиру, а заодно получить от родственника расписку без даты о том, что сумму, указанную в договоре, он получил в полном объеме.
"Когда на квартире есть зарегистрированное в Росреестре обременение, а нотариусы обязаны передавать такую информацию в ведомство, все сделки с жильем блокируются до снятия обременения", — уточнил Уткин.
Эксперт советует при сдаче квартиры в аренду, особенно когда речь идет о дорогих объектах, в обязательном порядке сделать опись имущества, и желательно составлять ее вместе с брокером.
Также необходимо сразу указывать, кто имеет право проживать в квартире и прописывать в договоре их паспортные данные, поскольку иногда встречаются случаи, когда вместо присутствовавших на подписании людей там живут другие, в том числе несовершеннолетние дети, и это усложняет процесс выселения.
В целом он советует зарегистрировать договор аренды в Росреестре и оформить самозанятость. 4% от арендного дохода — это ничто по сравнению со спокойствием и уверенностью, что с квартирой ничего не произойдет.
https://1prime.ru/exclusive/20220917/838144051.html