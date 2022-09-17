МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Риск потерять квартиру действительно есть, и он увеличивается при сдаче ее в аренду. О том, что мошенники могут, заселившись туда, продать ее без вашего ведома, не слыхал только ленивый. Чтобы предусмотреть подобные сценарии, можно запретить любые сделки с вашим жильем без вашего участия, пояснил агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Россиянам раскрыли способ узнать, следят ли за их квартирой

"Есть опция, при активации которой ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца. При сдаче квартиры в аренду ее определенно стоит активировать, и внести этот пункт можно в ближайшем МФЦ", — пояснил эксперт.

Кроме этого, можно наложить на квартиру обременение, это более "закрученный" способ, хотя все делается относительно просто. Можно нотариально оформить договор займа с кем-то из родственников и в залог оставить квартиру, а заодно получить от родственника расписку без даты о том, что сумму, указанную в договоре, он получил в полном объеме.

"Когда на квартире есть зарегистрированное в Росреестре обременение, а нотариусы обязаны передавать такую информацию в ведомство, все сделки с жильем блокируются до снятия обременения", — уточнил Уткин.

Эксперт советует при сдаче квартиры в аренду, особенно когда речь идет о дорогих объектах, в обязательном порядке сделать опись имущества, и желательно составлять ее вместе с брокером.

Также необходимо сразу указывать, кто имеет право проживать в квартире и прописывать в договоре их паспортные данные, поскольку иногда встречаются случаи, когда вместо присутствовавших на подписании людей там живут другие, в том числе несовершеннолетние дети, и это усложняет процесс выселения.

В целом он советует зарегистрировать договор аренды в Росреестре и оформить самозанятость. 4% от арендного дохода — это ничто по сравнению со спокойствием и уверенностью, что с квартирой ничего не произойдет.