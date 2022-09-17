МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Далеко не все приспособления и характеристики, работающие в вашем смартфоне по умолчанию, на самом деле нужны. Некоторые стоит отключить, чтобы не расходовать впустую ресурс устройства и — что гораздо важнее — не раздавать ваши данные тем, кому не следует, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Банк России работает со многими странами по расширению приема карт "Мир"

Что именно нужно ограничить при пользовании смартфоном, зависит от предпочтений и характеристик конкретного пользователя. "Можно дать лишь общие советы — если особо не нужна служба геолокации, лучше отменить ее использование по умолчанию. В фоновом режиме она собирает данные для многих приложений, которым знать, где вы находитесь, вовсе ни к чему", — рассуждает он.

Можно минимизировать и яркость экрана, установленную по умолчанию — как правило, она избыточна и заставляет напрягать зрение. Автообновление приложений тоже следует убрать, поскольку оно расходует трафик и сажает батарею. "В среднем, согласно данным нашего недавнего исследования, у активного пользователя смартфона в резерве около 100 приложений, тогда как активно он пользуется не более 15-20 из них", — привел пример Кусков.

Для любого из установленных приложений важно четко определить спектр данных, которые оно собирает. Конечно, полностью это не обезопасит вашу личную информацию, поскольку есть и нечестные владельцы приложений, но риск на самом деле не так велик. Выделите данные, которыми вы не хотите делиться с третьими лицами, и при установке снимайте установленную по умолчанию галку, заключил эксперт.