Эксперт Кусков заявил, что использование службы геолокации лучше отменить по умолчанию
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Далеко не все приспособления и характеристики, работающие в вашем смартфоне по умолчанию, на самом деле нужны. Некоторые стоит отключить, чтобы не расходовать впустую ресурс устройства и — что гораздо важнее — не раздавать ваши данные тем, кому не следует, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Что именно нужно ограничить при пользовании смартфоном, зависит от предпочтений и характеристик конкретного пользователя. "Можно дать лишь общие советы — если особо не нужна служба геолокации, лучше отменить ее использование по умолчанию. В фоновом режиме она собирает данные для многих приложений, которым знать, где вы находитесь, вовсе ни к чему", — рассуждает он.
Можно минимизировать и яркость экрана, установленную по умолчанию — как правило, она избыточна и заставляет напрягать зрение. Автообновление приложений тоже следует убрать, поскольку оно расходует трафик и сажает батарею. "В среднем, согласно данным нашего недавнего исследования, у активного пользователя смартфона в резерве около 100 приложений, тогда как активно он пользуется не более 15-20 из них", — привел пример Кусков.
Для любого из установленных приложений важно четко определить спектр данных, которые оно собирает. Конечно, полностью это не обезопасит вашу личную информацию, поскольку есть и нечестные владельцы приложений, но риск на самом деле не так велик. Выделите данные, которыми вы не хотите делиться с третьими лицами, и при установке снимайте установленную по умолчанию галку, заключил эксперт.
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