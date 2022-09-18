МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. В ситуации резкого подорожания и проблем с запчастями ремонт подержанных авто превратился в настоящий квест. Как и за сколько сейчас починить ставший недружественным Ford или Opel и не стои Россиян предупредили о массовых обманах с перегоном авто из-за рубежа Эксперт рассказал, когда нужно продавать автомобиль

Автомобильный рынок России переживает серьезные изменения. Если раньше в определенных кругах было модно менять автомобиль каждый три года — когда заканчивается гарантия, то сейчас это воспринимается как фантастический привет из "сытого прошлого". С учетом дефицита новых автомобилей и выросших цен на них автомобилисты, ранее планировавшие смену авто, не спешат этого делать, увеличивая срок эксплуатации.

Машины, купленные во время кредитного бума первой половины 2010-х годов, переходят в категорию "возрастных" и теряют гарантию, но в то же время обретают вторую жизнь. Нередко владельцы не спешат от них отказываться, рассуждая так: "ездила и еще поездит, купить новую сейчас дорого, а того, что хочется, на рынке вовсе нет".

Этот вывод подтверждает и статистика — за последний месяц лета объем вторичного автомобильного рынка упал на треть, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат". Однако желающих купить подержанное становится больше. Многие автомобилисты, решившиеся на покупку, готовы рассмотреть авто с пробегом до 7 лет как альтернативу новому. Продажи новых автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе рухнули на 63% к августу прошлого года, и это лучший показатель за последние полгода. По итогам года объем продаж может рухнуть минимум на 50%.

Таким образом, подержанных и сильно подержанных автомобилей в России становится больше. Кто их ремонтирует? Официальные дилеры продолжают осуществлять гарантийный ремонт, но лишь по новым или относительно новым автомобилям. На текущий момент в России насчитывается 3 миллиона автомобилей с пробегом до 2 лет, на которые действует официальная гарантия производителя, а также 9 миллионов авто с расширенной гарантией от 3 до 5 лет.

Прочие автомобили, как правило, обслуживают в "серых" автосервисах, которые заказывают запчасти и расходники по своим каналам, благодаря чему ремонт обходится дешевле. Бывшие новинки требуют все больше внимания в автосервисах, и их владельцы сталкиваются с определенными трудностями на фоне дефицита и подорожания запчастей. Нужно ли прогревать автомобиль с автоматической коробкой передач

ДИЛЕРЫ ИЩУТ ВЫХОД

И официалы, и неофициальные салоны ищут выход и находят его. "Ситуация с ремонтом и обслуживанием иностранных автомобилей в России довольно сложная, хотя и не критичная", — пояснил агентству "Прайм" автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, проблемы с поставками запчастей практически решены с бюджетными моделями. "Идут поставки по параллельному импорту и по официальным каналам", — уточнил он.

То же, касается и дорогих премиальных автомобилей. Остались только проблемы с некоторыми номерными запчастями, но и они решаются, хотя сегодня это все дольше и дороже.

В пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр уточнили, что "ощущается нехватка комплектующих, попавших в санкционный список (комплектов проводки зажигания, подшипников, компонентов для двигателей)".

Однако в целом критических проблем с ремонтом автомобилей, в том числе, родом из "недружественных" стран, нет — вопрос лишь в сроках поставки запчастей. Владельцам машин, чьи бренды покинули Россию, приходится ждать дольше.

По словам представителей пресс-службы ГК Автодом, дилерам удалось наладить логистические цепочки: оригинальные комплектующие идут через Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию, при этом в последние месяцы объем предложения автозапчастей вырос. Могут быть сложности с комплектующими для кузовного ремонта. В подобной ситуации запчасти для двигателей и коробок передач, кузова и подвесок можно получить по предварительному заказу в течение двух месяцев.

ЦЕНЫ КУСАЮТСЯ

Другое дело — стоимость: из-за сложных маршрутов и увеличенных сроков цены выросли в среднем на 30%, а детали брендов, приостановивших поставки Россию, подорожали на 90%. И поэтому, по мнению сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, продать поддержаное авто по желаемой цене становится все сложнее.

Прежде всего, это касается тех самых "недружественных" марок, к котором долго и сложно искать запчасти. Пытаться "скинуть" их уже поздно — дисконт, по его словам, может доходить до 10%-25%, а в некоторых случаях при необходимости срочного получения денег продавцам приходится делать скидку в 30%-40%.

В целом же спрос на подержанные авто есть, однако переплачивать покупатели не хотят, так что и на этом рынке продажи продолжат падать. Ключевой вопрос в этой ситуации — не объемы рынка, а снижение качества автомобилей с пробегом и рост "серого" рынка, на котором снова придется наводить порядок, делая его честным и цивилизованным.