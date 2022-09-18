Эксперт Шульгин: глобальная рецессия, очередные санкции могут разогнать доллар до 100 рублей
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Усилиями только нового бюджетного правила ослабить рубль до 100 за доллар не представляется возможным — для этого понадобятся более драматичные факторы. Это, к примеру, глобальная рецессия, очередные "адские" санкции, резкое сокращение платежного профицита или геополитическое обострение, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
Параметры нового правила до сих пор неизвестны. Согласно сообщениям СМИ, Минфин готов возобновить интервенции, исходя из цены отсечения нефти в 60 долларов за баррель и добычи 9,5 миллионов баррелей в сутки.
"Исходя из цены на нефть марки Urals на уровне около 80 долларов за баррель и добычи 10-10,5 миллионов баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от 3 до 3,5 млрд долларов ежемесячно. По оценкам "Открытие Research", запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на 7-10% относительно устоявшихся уровней", — сказал он.
В качестве примера эксперт привел курс в 60 рублей за доллар, который сохраняется уже достаточно давно. Бюджетное правило может позволить доллару укрепиться до 65-66 рублей.
Более драматичное ослабление рубля должно быть обусловлено более драматичными факторами. К примеру, очевидная рецессия в мировой экономике, сокращающая спрос на сырьевые товары, что приведет к падению цен от текущих уровней примерно на 50%.
"Кроме этого, шестой пакет санкций ЕС против России должен оказаться на самом деле эффективным, либо должно произойти нечто в геополитической плоскости, чтобы мы вновь увидели цифры, близкие к 100 рублям за доллар" — добавил Шульгин.
По его словам, за счет сокращения экспорта или восстановления импорта РФ, или двух процессов одновременно профицитное сальдо торгового баланса должно сократиться до 4-5 миллиардов долларов в месяц.
"Статистика теперь не раскрывается. По нашим оценкам, в августе профицитное сальдо баланса товаров и услуг в июле составило 25,2, а в августе 21,2 миллиарда долларов. Получается, нужно сокращение показателя в 4-5 раз, чтобы мы увидели курс на уровне 100 рублей за доллар", — заключил он.
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