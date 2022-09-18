МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Усилиями только нового бюджетного правила ослабить рубль до 100 за доллар не представляется возможным — для этого понадобятся более драматичные факторы. Это, к примеру, глобальная рецессия, очередные "адские" санкции, резкое сокращение платежного профицита или геополитическое обострение, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Минфин выплатил в рублях купоны по евробондам двух выпусков

Параметры нового правила до сих пор неизвестны. Согласно сообщениям СМИ, Минфин готов возобновить интервенции, исходя из цены отсечения нефти в 60 долларов за баррель и добычи 9,5 миллионов баррелей в сутки.

"Исходя из цены на нефть марки Urals на уровне около 80 долларов за баррель и добычи 10-10,5 миллионов баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от 3 до 3,5 млрд долларов ежемесячно. По оценкам "Открытие Research", запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на 7-10% относительно устоявшихся уровней", — сказал он.

В качестве примера эксперт привел курс в 60 рублей за доллар, который сохраняется уже достаточно давно. Бюджетное правило может позволить доллару укрепиться до 65-66 рублей.

Более драматичное ослабление рубля должно быть обусловлено более драматичными факторами. К примеру, очевидная рецессия в мировой экономике, сокращающая спрос на сырьевые товары, что приведет к падению цен от текущих уровней примерно на 50%.

"Кроме этого, шестой пакет санкций ЕС против России должен оказаться на самом деле эффективным, либо должно произойти нечто в геополитической плоскости, чтобы мы вновь увидели цифры, близкие к 100 рублям за доллар" — добавил Шульгин.

По его словам, за счет сокращения экспорта или восстановления импорта РФ, или двух процессов одновременно профицитное сальдо торгового баланса должно сократиться до 4-5 миллиардов долларов в месяц.

"Статистика теперь не раскрывается. По нашим оценкам, в августе профицитное сальдо баланса товаров и услуг в июле составило 25,2, а в августе 21,2 миллиарда долларов. Получается, нужно сокращение показателя в 4-5 раз, чтобы мы увидели курс на уровне 100 рублей за доллар", — заключил он.