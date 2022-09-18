МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. С 1 октября повышение окладов ждет миллионы бюджетников — тех, кто не попал под действие майских указов президента. Оно будет осуществляться не из федерального, а из региональных бюджетов, поэтому конкретные размеры выплат будут значительно отличаться. Кому конкретно ждать денег и о каких суммах идет речь, агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев. Россиян предупредили, кто может столкнуться с недоплатой пенсии

"Повышения оплаты труда могут ожидать сотруд ники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий", — пояснил он.

Остальные профессиональные группы ждут повышения окладов с 1 января 2023 года.

Точный размер индексации укажут региональные власти. В большинстве регионов размер индексации варьируется в пределах 4-6%, но может быть и больше — в зависимости от того, сколько средств выделят на местах. На величину текущей инфляции, которая сейчас больше 14%, оклады поднимут вряд ли.

Повышение коснется многих работников госучреждений — не только чиновников, но и обслуживающего персонала: водителей, уборщиков, дворников, грузчиков. Даже если речь идет об 1-2 тысячах рублей в месяц дополнительно к зарплате, это все-таки прибавка. "Важно, чтобы такая индексация не привела к сокращениям, так как региональные бюджеты обычно меньше федеральных", — заключил Тимофеев.