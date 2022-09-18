МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. При установке приложений на смартфон пользователи часто сталкиваются с вопросом, стоит ли давать им запрашиваемые разрешения. Основная рекомендация проста: если задачи приложения очевидно не требуют доступа к камере, микрофону, файлам, контактам и так далее, не нужно его давать, рассказала агентству «Прайм» аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова. СМИ: друзья Маска отговаривали его от покупки Twitter

Она призвала руководствоваться здравым смыслом. Так, например, что калькулятору уж точно не нужна камера. Однако существуют определенные тонкости, отметила эксперт.

«Иногда с виду ненужные разрешения могут быть необходимы для корректной работы неочевидных или ещё недоступных/неизученных для пользователя функций. Например, для переводчика доступ к камере может потребоваться, чтобы "отсканировать" текст с бумаги, а доступ к контактам, чтобы переслать результат перевода. Разрешения, таким образом, могут требоваться, но они не обязательны для выполнения основной задачи — перевода текста, в данном случае», — объяснила Лынова.

Эксперт посоветовала внимательно изучить описание приложения (возможности его функционала), чтобы определить критичность тех или иных разрешений. Что немаловажно, это же касается обновлений приложений, так как к доработкам могут предъявляться дополнительные требования.

«Здесь имеют значение источник установки (официальный магазин или нет) и доверие к разработчику», — резюмировала Лынова.