Аналитик Лынова: не стоит давать согласие приложениям, если задачи не требуют доступа к камере
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. При установке приложений на смартфон пользователи часто сталкиваются с вопросом, стоит ли давать им запрашиваемые разрешения. Основная рекомендация проста: если задачи приложения очевидно не требуют доступа к камере, микрофону, файлам, контактам и так далее, не нужно его давать, рассказала агентству «Прайм» аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.
Она призвала руководствоваться здравым смыслом. Так, например, что калькулятору уж точно не нужна камера. Однако существуют определенные тонкости, отметила эксперт.
«Иногда с виду ненужные разрешения могут быть необходимы для корректной работы неочевидных или ещё недоступных/неизученных для пользователя функций. Например, для переводчика доступ к камере может потребоваться, чтобы "отсканировать" текст с бумаги, а доступ к контактам, чтобы переслать результат перевода. Разрешения, таким образом, могут требоваться, но они не обязательны для выполнения основной задачи — перевода текста, в данном случае», — объяснила Лынова.
Эксперт посоветовала внимательно изучить описание приложения (возможности его функционала), чтобы определить критичность тех или иных разрешений. Что немаловажно, это же касается обновлений приложений, так как к доработкам могут предъявляться дополнительные требования.
«Здесь имеют значение источник установки (официальный магазин или нет) и доверие к разработчику», — резюмировала Лынова.
https://1prime.ru/exclusive/20220918/838147371.html