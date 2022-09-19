МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В России несколько видов пенсий, и в каждом конкретном случае человек будет получать свою сумму, которая зависит от множества факторов. Среди них не только трудовые заслуги пенсионера, но и регион, в котором он живет. Традиционно самая большая пенсия в северных районах, рассказала агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Одиноким пенсионерам рассказали, какие льготы им положены

По ее словам, Росстат проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг средних размеров пенсии в нашей стране в разрезе регионов, и даже в пределах одного субъекта цифры значительно варьируются. Разница же между регионами — двукратная.

"Так, на 1 января 2022 года самый большой средний размер пенсии был в Чукотском АО, ее размер составил 27 тысяч 842 рубля. Самый маленький — в Дагестане — в размере 12 тысяч 627 рублей", — уточнила эксперт. К регионам-лидерам по размеру пенсии относятся Ненецкий АО, Камчатский край и Магаданская область.

Есть и сверхвысокие пенсии — они бывают у политиков, чиновников, артистов и космонавтов. Например, у последних пенсии могут превышать 400 тысяч рублей.

При этом обычный гражданин может повысить размер своей пенсии, если кроме обычного государственного пенсионного обеспечения будет использовать и другие доступные его виды. Например, открыть индивидуальную пенсионную программу либо подключиться к корпоративной программе, если такую предоставляет работодатель, заключила Григорьева.