МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Прослушивание любого устройства, в том числе, мобильного телефона, без постановления суда является незаконным и влечет за собой последствия, прописанные в законе. Чтобы распознать ее, существует несколько простых приемов, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Россиянам рассказали, о чем нельзя говорить рядом со смартфоном

По его словам, обнаружить электронную слежку можно по следующим признакам: быстрый расход аккумулятора, произвольное включение различных функций — микрофона или видеокамеры, самозапуск программ в фоновом режиме, если вы этого не делали.

"Такие вещи могут проявляться по одиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую "самостоятельную» работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь", — подчеркнул эксперт.

Он посоветовал для начала проанализировать установленные приложения. Если владелец смартфона не можете это сделать сам, следует обратиться в сервисный центр.

"И если будут обнаружат программы, которые владелец не устанавливал, то их лучше удалить, а еще лучше — сбросить настройки и произвести полную перестановку софта", — убежден Кусков.