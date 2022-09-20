МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Достижение гражданином России возраста 80 лет - основание для назначения ему фиксированной ежемесячной выплаты. Однако это касается лишь получателей страховой пенсии по старости — те, кому она была назначена по иным основаниям, прав на прибавку не имеют, рассказал агентству "Прайм" кандидат политических наук, эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов. Россиянам рассказали, у кого самая большая пенсия в стране

Он напомнил, что в большинстве случаев под пенсией подразумевается именно назначение страховой выплаты по старости. Она призвана компенсировать заработную плату, которую гражданин получал до выхода на пенсию по возрасту. Кроме того, страховая пенсия может быть назначена по потере кормильца или по инвалидности.

"Фиксированная выплата по достижении гражданином 80-летнего возраста положена лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости. Она назначается безо всяких заявлений, просто по умолчанию", — пояснил эксперт.

К страховым пенсиям, установленным по иным основаниям, эта выплата не назначается. Для граждан, получающих пенсию по инвалидности, достижение почтенных лет ничего не меняет, потому что они уже получают увеличенную выплату независимо от возраста. Не происходит автоматического увеличения выплаты и для тех, кто получает пенсию по потере кормильца, пояснил Парфенов.

Но если пенсия по старости с учетом дополнительной выплаты после достижения 80 лет окажется выше, чем по потере кормильца, гражданин имеет право перейти на пенсию по возрасту. Поскольку решение об этом принимает сам пенсионер, то ему придется обращаться с соответствующим заявлением в Пенсионный Фонд России, заключил он.