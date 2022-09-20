МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Владение долларами и евро — как в наличном, так и в безналичном виде — становится для россиян все более рискованным и убыточным делом, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Набиуллина заявила о токсичности привычных резервных валют

Он объяснил, что наличную валюту недружественных стран легко утратить, кроме того, она не приносит дохода. Ставки по банковским вкладам в долларах и евро невысоки, а за хранение этих валют на расчетных и брокерских счетах зачастую и вовсе приходится платить. Кроме того, проведение переводов в валютах недружественных стран, скорее всего, будет сопряжено со множеством проблем и может оказаться неосуществимым в принципе.

Что касается юридических лиц и ИП, то их доллары, евро, а также другие валюты недружественных стран, хранимые в российских банках, могут оказаться замороженными, если те попадут под санкции, предупредил аналитик.

"Указ, который Владимир Путин подписал 8 августа, позволяет таким кредитным организациям приостановить выполнение своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, если соответствующие денежные средства поступили на счет после 8 августа 2022 года", — добавил он.

Кроме того, отметил Сыроваткин, возникает вопрос о том, что еще можно сделать с долларами и евро, если нет желания хранить их "под матрасом" или на вкладе в банке.

"Раньше россияне могли инвестировать валюту недружественных стран в ценные бумаги иностранных эмитентов, а сегодня они, по сути, такой возможности лишены. Во-первых, зачастую это непросто сделать технически, а, во-вторых, подобные инвестиции сопряжены с инфраструктурными рисками", — констатировал он.

Все действия и риторика российских властей отчетливо говорят о строгом курсе на дедолларизацию и девалютизацию российской экономики и финансовой системы. Исходя из этого, логично предположить, что в дальнейшем владеть валютами недружественных стран станет еще менее выгодно (а во многих случаях и более накладно), а также более рискованно, подытожил Сыроваткин.