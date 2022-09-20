Эксперт Сыроваткин рассказал, что владение долларами и евро становится рискованным и убыточным
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Владение долларами и евро — как в наличном, так и в безналичном виде — становится для россиян все более рискованным и убыточным делом, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
Он объяснил, что наличную валюту недружественных стран легко утратить, кроме того, она не приносит дохода. Ставки по банковским вкладам в долларах и евро невысоки, а за хранение этих валют на расчетных и брокерских счетах зачастую и вовсе приходится платить. Кроме того, проведение переводов в валютах недружественных стран, скорее всего, будет сопряжено со множеством проблем и может оказаться неосуществимым в принципе.
Что касается юридических лиц и ИП, то их доллары, евро, а также другие валюты недружественных стран, хранимые в российских банках, могут оказаться замороженными, если те попадут под санкции, предупредил аналитик.
"Указ, который Владимир Путин подписал 8 августа, позволяет таким кредитным организациям приостановить выполнение своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, если соответствующие денежные средства поступили на счет после 8 августа 2022 года", — добавил он.
Кроме того, отметил Сыроваткин, возникает вопрос о том, что еще можно сделать с долларами и евро, если нет желания хранить их "под матрасом" или на вкладе в банке.
"Раньше россияне могли инвестировать валюту недружественных стран в ценные бумаги иностранных эмитентов, а сегодня они, по сути, такой возможности лишены. Во-первых, зачастую это непросто сделать технически, а, во-вторых, подобные инвестиции сопряжены с инфраструктурными рисками", — констатировал он.
Все действия и риторика российских властей отчетливо говорят о строгом курсе на дедолларизацию и девалютизацию российской экономики и финансовой системы. Исходя из этого, логично предположить, что в дальнейшем владеть валютами недружественных стран станет еще менее выгодно (а во многих случаях и более накладно), а также более рискованно, подытожил Сыроваткин.
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