МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Использование отпечатка пальца для разблокировки смартфона снижает степень безопасности устройства, рассказал агентству "Прайм" специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов. Россиянам рассказали, как определить прослушку через смартфон

"Отпечаток пальца может быть скопирован (например, со стеклянного стакана) и воспроизведен на полимерной основе. Или владельца могут заставить разблокировать смартфон, приложив палец, с помощью силы или психологического давления", — пояснил он.

По мнению эксперта, использование сложных паролей является наиболее безопасным способом для разблокировки смартфона. Все иные способы разблокировки смартфона — по отпечатку пальца или с помощью лица — менее безопасны, отметил Михайлов.

Он также рассказал, что случаи разблокировки чужих гаджетов с использованием "чужих" отпечатков — не редкость, особенно на смартфонах со старыми сенсорами отпечатков пальца. "Сейчас сенсоры стали надежнее, но, как показывает практика, часть производителей смартфонов отказалась от их использования, чтобы не снижать общую безопасность устройств", — пояснил криминалист.

Для увеличения надежности защиты смартфона эксперт советует отключить вход по отпечатку пальца или лицу и оставить только вход по пин-коду. "Он должен содержать как можно больше символов, которые не используются где-либо еще, например, для входа в приложения, интернет-ресурсы", — подытожил он.