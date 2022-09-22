МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Продавать доллары уже поздно — последний момент для этого был весной этого года, когда американская валюта стоила 120-125 рублей. Теперь судьба "зеленого" зависит от массы факторов, не имеющих прямой экономической подоплеки; с большой долей вероятности нужда в нем может вовсе отпасть, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов. СМИ: курс гривны в обменниках упал относительно доллара

"Лично я не верю в идею о том, что доллары должны стоить по 200 или 300 рублей, а вот резкий обвал возможен. К этому подведет существенный ряд факторов, которые пока лежат в плоскости "теории глобального заговора". Тут вам и геополитический и энергетический кризис в Старом Свете, и возможный кризис на фондовом рынке Америки и всей Европы, и кризис на товарно-сырьевом рынке и многое другое", — рассуждает эксперт.

Если же в западных странах примут новые санкции против НКЦ, то доллары будут просто не нужны. Рассчитываться ими не получится, а актив, в котором нельзя произвести расчеты и который потерял свои платежные свойства, не имеет стоимости. Хотя перед своим логическим концом курс доллара у нас в стране может и вырасти, точный прогноз пока сделать невозможно, отметил он.

Рост американской валюты на мировой арене более объясним и предсказуем. Дело в том, что Федрезерв резко повышает учетную ставку для борьбы с инфляцией, но эта мера имеет и побочный эффект в виде роста реальной стоимости доллара к прочим валютам, а это негативно для всех стран, кроме США. Курс единой европейской валюты падает и это также способствует росту курса американского доллара.

"Конечно, пока нет однозначной уверенности в том, что мир в одночасье перейдет от доллара и единой европейской валюты к новым форматам и единицам расчета, но компромисс рано или поздно искать придется. Возможно, многое прояснится после XX Съезда Коммунистической Партии Китая и саммита стран G-20 в ноябре", — заключил Блинов.