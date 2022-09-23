МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Часть россиян могут перейти на пенсию своего умершего супруга, размер которой был выше, но стоит помнить о некоторых нюансах, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ " Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Негосударственные пенсионные фонды нарастили вложения в гособлигации

Прежде всего, переход на "чужую пенсию" предполагает получение права пенсии по случаю потери кормильца. "Поэтому супруг должен доказать, что находился на иждивении. Это может быть, если гражданин получал социальную или меньшую пенсию по старости, или является инвалидом", — пояснила экономист.

Но стоит понимать, что человек будет получать не полную пенсию умершего супруга, а сумму за минусом 50% фиксированной выплаты к страховой пенсии, отметила специалист.

"И здесь нужно считать, насколько это выгодно. Если сумма за минусом вычета больше, то стоит перейти. Еще важно учитывать: при переходе на такую пенсию могут теряться специальные доплаты", — предупредила собеседница агентства.

Оформить переход можно, обратившись в территориальное отделение ПФР. Если все признаки соблюдены, то переход происходит с 1 числа следующего месяца, добавила эксперт.

Также есть возможность получить накопительную часть пенсии умершего супруга. Но это может быть только в том случае, если человек умер до выхода на пенсию и ни разу не получал накопительную часть пенсии, обратила внимание Иванова-Швец.