МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. У большинства россиян смартфоны постоянно подключены к Сети: через мобильного оператора связи или по Wi-Fi. Однако бывают ситуации, когда необходимо как можно быстрее отключить гаджет от Интернета, и о них надо знать, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. Эксперт дал совет, как избежать быстрого износа батареи смартфона

Один из настораживающих факторов — большое потребление трафика. "Следует понимать, что в большинстве случаев это может быть связано с обновлением программного обеспечения, однако в некоторых случаях это может свидетельствовать об активности вредоносных программ. Еще одним косвенным признаком наличия вредоносного ПО может быть и избыточный нагрев смартфона", — разъясняет эксперт.

Если у вас закрались подозрения, немедленно отключите смартфон от мобильного Интернета, подключитесь к Wi-Fi и запустите антивирусную программу, советует Кашкин. В большинстве современных аппаратов они уже предустановлены и некоторые из них даже не требуют выхода в Интернет.

По словам специалиста, отследить повышенное потребление трафика довольно просто. Это можно сделать самостоятельно, перейдя в меню "Настройки" и посмотрев, какое именно приложение "съедает" ваш тариф.

Также можно получить детализацию в личном кабинете оператора связи. Один из эффективных способов — установить на телефоне лимит на использование мобильного трафика, это можно сделать так же в настройках гаджета, заключил эксперт.