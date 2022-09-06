ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Лидерами по объемам импортозамещения в сфере программного обеспечения (ПО) в России в последние месяцы стали антивирусные продукты, ERP-системы, бухгалтерские и кадровые системы. Во многом это было обусловлено хорошим пониманием российской специфики и созданием информационных систем "под заказ", рассказал агентству "Прайм" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) директор по инновациям "Меркатор Холдинг" Павел Теплов. Эксперт перечислил перспективных партнеров России в сфере кибербезопасности

"Западные производители в 90-е и 2000-е годы крайне неохотно шли на кастомизацию своих решений, что позволяло российским компаниям уверено держаться на рынке. А проблемы с поставками ПО для компаний и организаций, попавших под санкции в 2014 году, только увеличили долю рынка отечественных решений", — пояснил он.

Наиболее сложными местами в импортозамещении являются специализированные отраслевые решения, например, в области создания конструкторской документации. Альтернативой для решений от Microsoft, Oracle, SAP, Autodesk может, конечно, являться открытое и свободное ПО (open source), которые должны развивать российские компании, но тут проявляется еще один негативный фактор — сложность и высокая стоимость перехода.

"И только в 2022 году, когда доступ к зарубежному ПО фактически закрывается, появилось осознание критической зависимости от иностранного ПО необходимости и сложности перехода на российские аналоги. Например, Microsoft породил вокруг своей операционной системы настоящую экосистему различных прикладных решений. И миграция на открытую ОС Linux (в том числе и российских разработчиков) затруднена в том числе и тем, что разработчики ПО зачастую не могут портировать свои решения на эту ОС", — пояснил Теплов.

По его мнению, необходим системный подход по импортозамещению, в том числе и в части государственной поддержки. Важно поддерживать российских разработчиков, изначально создающих отечественные продукты, тогда сама проблема импортозамещения со временем отпадет.

VII Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ) на острове Русском. Деловая программа мероприятия опубликована на сайте форума.