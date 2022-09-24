МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Укрепление доллара становится опасным для всей мировой экономики — прочие валюты падают, а большинство стран, в том числе, сами США страдают от высоких цен на сырье и инфляции. Это приведет к выстраиванию новой экономической модели, в которой будут как победившие, так и проигравшие. Счет идет на недели: когда избавляться от доллара и евро

ДОЛГОВАЯ КАБАЛА

Причиной роста индекса доллара США к корзине шести валют стран-торговых партнеров США, который уже превысил уровни 2002 года, преодолев планку в 112 пунктов, стала монетарная политика ФРС. На минувшей неделе регулятор в четвертый раз поднял ключевую ставку на 0,75% до уровня 3,0% — 3,25% и заявил, что к концу года ожидает ставки выше 4%.

"Интерес к доллару растет: у США нет проблем в энергетической сфере, таких, как у ЕС, да и борьба с инфляцией у американцев продвигается успешнее, а доходность долларовых инструментов — относительно высокая", — считает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

При этом большинство экспертов указали на риск возникновения долгового кризиса. Так, по словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Дианы Степановой, у развивающихся стран могут возникнуть серьезные проблемы с погашением их долларовых долгов. Особые риски, по ее мнению, кроятся в росте стоимости рефинансирования долга, номинированного в долларах, для слабых стран.

Крах сбалансированности государственной долговой политики возникает и для развитых стран, у которых уровень госдолга превышает 100 % ВВП, и темпы экономического роста значительно ниже ставок по госдолгу.

Ващелюк согласна: рост ставки ФРС США повышает риски для долговой устойчивости отдельных стран, если значительная часть займов номинирована в долларах. Рост процентных ставок также означает увеличение расходов бюджета на обслуживание госдолга и уменьшение возможностей для стимулирования экономики.

РИСК ВАЛЮТНОГО КРИЗИСА

Чем выше будет курс доллара, тем бедственнее будет положение остальных стран, и в итоге может привести к масштабному валютному кризису, как например в 1998 году было в Азии, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Уже и сейчас, по его словам, страдают все: ЕС — от рекордной инфляции, Китай — из-за постоянных ограничений и проблем на рынке недвижимости, Япония — из-за высоких цен на товары и сырье, сами США — из-за снижения доходов американских корпораций за рубежом и сокращения экспорта. "Помощи не будет": США "кинули" Европу с нефтью и газом

Островский убежден, что, когда доллар перестанет быть надежной гаванью, выходом станет покупка золота, и мир начнет строить новую модель экономического взаимодействия.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ

Больше всего в результате укрепления доллара может пострадать Евросоюз, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов. Он напомнил, что евро к доллару ослаб, а экспортируемые из ЕС товары имеют меньшую стоимость в долларах, газ за доллары приходится покупать все еще по безумным ценам. Так что можно ждать еще одного витка инфляции в ЕС вместе с падением ВВП Евросоюза.

По его мнению, экономика Евросоюза каком-то смысле "приносится в жертву" текущему кризису, а бенефициаром станут США.

А вот экономист Егор Клопенко убежден, что бенефициарами США точно не станут: мир на пороге нового финансового и экономического кризиса, который может стать рекордным по длительности и глубине, так как является следствием тотального дисбаланса в мировой экономике и политике. И Россия, по его словам, — единственная страна, которая фактически не почувствует проблем, связанных с этим фактором.

"Думаю, что, когда мировая экономика начнет сильнее снижаться, мы услышим предложения Запада о смягчении санкционных мер, так как они слишком дороги для них", — резюмирует Клопенко.