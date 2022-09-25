МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Бывает, что магазины рекламируют "кредит без переплат", "умную рассрочку" или даже "супервыгодную рассрочку". Во всех этих случаях речь идет о ситуации, когда покупатель, не имея достаточных средств, все же приобретает товар, не оформляя кредит, а просто платя долями. Всегда ли это выгодно, объяснила агентству "Прайм" младший юрист юридической фирмы "Ялилов и Партнеры" Камила Абдрахманова. Банкам рекомендовали принимать платежи по кредитам в валюте рублями

Рассрочки, по словам эксперта, делятся на 2 типа — кредитную и "чистую". Первая возможна только при участии банка или иной финансовой организации. "Чистая" — когда все риски до полной оплаты товара берет на себя продавец.

В случае кредитной рассрочки "подводными камнями" могут стать навязанные услуги помимо основного товара — страховка жизни и здоровья (до 10-15 % от суммы товара), пакет услуг, включающий в себя дополнительную гарантию, "комплекс помощи покупателю по всем вопросам".

"Покупатель должен понимать, что в таком случае рассрочка будет беспроцентной, но сумма, которую придется возвращать, может увеличиваться до 50%", — подчеркнула Абдрахманова. В данной схеме зарабатывают и продавец, и банк — но не на процентах, а на допуслугах. Бывает, что на товар просто завышают цену, предлагая его в кредит "без переплаты". Таким образом банк все равно остается "при своих".

"Чистая рассрочка" встречается крайне редко и обычно касается товаров, которые надо поскорее сбыть. Магазин продает их с разбивкой платежей самостоятельно, без участия банков. В этом случае взыскать недоплату с нерадивого клиента сложнее. "Зачастую в условия договора включен пункт о строжайшем графике платежей с правом продавца расторгнуть договор, если покупатель повременит хотя бы на один день", — уточнила эксперт. И в этом случае с покупателя будет причитаться возврат товара и выплата неустойки, что является определенным риском для забывчивых.

Абдрахманова советует узнавать условия акций у консультантов и сверять информацию с прописанным в договорах.