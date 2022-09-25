МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. У многих россиян есть своя аптечка дома: одни имеют лишь самые необходимые лекарства, а у других можно найти все, что угодно. Вместе с тем, есть список первоочередных лекарств, которые чаще всего используются, и которые важно иметь каждому из нас, рассказывает агентству "Прайм" врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт "СМ-Клиника" Шота Каландия. Эксперт сообщил о запасе мощностей российских фармпроизводителей

Итак, в домашней аптечке всегда должны быть:

1. Жаропонижающие и обезболивающие средства

Самым частым проявлением острого заболевания является повышение температуры тела. Жаропонижающие — парацетамол и ибупрофен — довольно эффективно снижают температуру, уменьшают боль, отмечает врач.

2. Сорбенты

При диарее обычно используют сорбенты — препараты, которые связывают и выводят из желудочно-кишечного тракта токсические вещества различной природы, пищевые аллергены. В качестве примера врач привел смектит диоктаэдрический, полиметилсилоксана полигидрат, кремния диоксид коллоидный.

3. Антигистаминные

При таких симптомах аллергии, как кожный зуд, слезотечение, чихание терапевт советует выбирать те, которые не вызывают сонливость, нарушение концентрации внимания, например, цетиризин, лоратадин, эбастин и др.

4. Средства для обработки ран (растворы перекиси водорода, хлоргексидин, мази/кремы противомикробные)

При ссадинах, ушибах могут использоваться препараты местного действия, обладающие противовоспалительным и заживляющим действием.

5. Антациды

При изжоге, отрыжке, дискомфорте после приема пищи можно использовать препараты, обладающие обволакивающим действием, которые облегчают симптомы диспепсии — нарушения пищеварения. Такими препаратами являются алюминия фосфат, алгедрат+ магния гидроксид, и др.

При этом, как подчеркивает специалист, важно соблюдать рекомендации по хранению препаратов: не использовать лекарства с истекшим сроком годности во избежание нежелательных реакций, хранить лекарства при температуре, указанной в инструкции, держать аптечку в недоступных для детей местах.