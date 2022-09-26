МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Любой человек, родившийся в эпоху интернета, неизбежно оставляет цифровой след о себе в глобальной паутине. Но бояться этого не стоит. Качество и количество информации в этом следе — вот что действительно важно. Каждый из нас самостоятельно для себя определяет степень риска, возникающего в процессе пользования социальными сетями или, например, сервисами доставки. Но если вы по какой-то причине принимаете решение минимизировать присутствие в виртуальном пространстве, то существует ряд мер, способных вам в этом помочь, рассказывает агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Эксперт рассказал, когда необходимо отключать смартфон от Сети

Начать надо с юридических предпосылок. На территории России действует так называемый "закон о забвении" — ряд правок, внесённых в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации". На его основании гражданин имеет право обратиться в службу поддержки поискового сервиса, наподобие Яндекса, с просьбой удалить результаты поисковых запросов о себе.

"Подобные законы существуют и в других странах, а некоторые поисковики и сами предлагают такую услугу. Для этого надо спуститься в нижнюю часть сайта и найти соответствующий раздел поддержки", — поясняет специалист.

К сожалению, такая манипуляция лишь затруднит поиск информации о вас. На сайтах данные всё равно останутся, предупреждает Мясоедов. Поэтому следующим шагом нужно осуществить поиск локальных так называемых брокеров данных. Эти компании годами агрегируют у себя информацию о пользователях и позднее продают её рекламодателям.

Один пользователь для них "погоды не делает", поэтому они часто идут навстречу и по запросу могут убрать вас из списков. Дата-брокеры чаще всего фокусируются на конкретных рынках, поэтому от региона к региону они могут отличаться. Но найти их, по словам эксперта, нетрудно через те же поисковики.

Упростить задачу способны специализированные сервисы, но "проблема в том, что большинство из них находятся в англоязычной части интернета". Тем не менее, несколько русскоязычных тоже существуют, как и специализированные организации по очистке деловой репутации.

"Эти меры наряду с ручным удалением всех страниц в социальных сетях и закрытием персональных кабинетов на различных сайтах, если не решат проблему полностью, то тщательно замаскируют пользователя, и найти его будет уже крайне затруднительно", — уверяет специалист.