МОСКВА, 26 сентября — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Запад стоит на пороге худшего с 1949 года обвала на рынке гособлигаций: высокие темпы инфляции повышают процентные ставки. Как это может отразиться на европейской и глобальной экономике? Ждать ли нового кризиса, который может обернуться непредсказуемым образом, разбирался "Прайм".

ГОСБУМАГИ ПО ЦЕНЕ БУМАГИ

Центробанки западных стран повышают процентные ставки, стараясь сдержать набирающую силу инфляцию. Результатом становится резкое удешевление государственных облигаций, сетует Bloomberg.

Так, Федеральная резервная система (ФРС) США с 21 сентября повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Начиная с мая текущего года, это уже третье повышение ставки регулятором с целью сдерживания растущей инфляции.

В материале американского информагентства особо отмечается, что специалисты инвестбанка Bank of America сравнивают текущую ситуацию на рынках суверенных облигаций с худшими за 73 года показателями, достигнутыми в 1949 году, когда "Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны".

Растущие потери, как указывает Bloomberg, отражают то, насколько далеко ФРС и другие западные ЦБ отошли от денежно-кредитной политики в период пандемии Covid-19, когда сохраняли процентные ставки на предельно близких к нулю уровнях, чтобы поддерживать экономики своих стран.

КОГДА ПУЗЫРЬ "СХЛОПНЕТСЯ"

"Ключевые причины "просадки" мировых рынков суверенного долга — высокая инфляция, замедление экономики, увеличение процентных ставок центробанков", — комментирует начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко. При этом она считает, что "схлопывание" "пузыря" гособлигаций пока маловероятно: экономика США не скатилась в полноценную рецессию, а повышение процентных ставок ФРС и Европейского Центробанка (ЕЦБ) может и замедлиться.

Несколько иного мнения относительно причин, лежащих в основе решения финансового регулятора в США, придерживается руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Обвальное снижение спроса на государственные облигации в Соединенных Штатах является не следствием повышения ключевой ставки, а одной из причин, почему американское государство пошло на повышение учетной ставки ФРС", — убежден специалист.

Регулятор в США может поднять ставку уже в ближайшие месяцы до 4%, а затем — до 5% или даже выше. Такая радикальная мера, как повышение ставки ФРС, и одновременное, хоть и в меньшей степени, повышение ставки Банка Англии и ЕЦБ, являются следствием потери контроля над процессами в мировой экономике западными правящими кругами. Он видят, что не управляют процессами и теряют престиж и поддержку в торговле со стороны других государств.

Сверхнизкие ставки были в Соединенных Штатах и других странах "коллективного Запада" формой поддержания устойчивости и финансовой системы, и реального сектора, и торговли и потребления даже со стороны домашних хозяйств, несмотря на трудности, которые обнаружились после 2008 года. Отказ от этой политики оказался вынужденным не только из-за инфляции, но и из-за геоэкономических проблем "коллективного Запада", из-за неэффективности политики сверхнизких ставок для поддержания устойчивости фондового рынка. Поэтому выбор сделан в пользу спада.

"Другие страны в своей торговле стараются больше опереться друг на друга, — отмечает Колташов. — В Евразии идет откровенное вытеснение доллара и евро из международной торговли. В этой ситуации выбор в пользу повышения учетных ставок западными центробанками, прежде всего федеральной резервной системой США, означает одно — осознанное принятие неизбежности сокращения промышленности", — считает специалист.

СИЛА В ПАДЕНИИ

Сейчас есть много иллюзий по поводу того, что повышение ставок оздоровит процессы. По мнению Колташова, падение и выздоровление в данном случае синонимы. Весь процесс выстроен так, что сокращаться будут не только экономика и торговля в США, но и потребительская активность в целом, в первую очередь — европейская, указывает он.

"Евросоюз должен будет взять на себя основные проблемы американской экономики, потому что вводит безумные санкции в отношении России, в результате чего капиталы устремляются в Соединенные Штаты", — говорит эксперт.

Повышение ставки ФРС уже повысило ценность доллара, указывает он. "Это означает, что процессы в американской экономике будут подвержены меньшей инфляции. Но при этом надо ожидать продолжения рецессии, продолжения спада. Сейчас много говорят о том, что нынешнее повышение ставки является копией того, что проводили Соединенные Штаты в начале восьмидесятых годов, когда ставка оказалась выше 16%. Но дело в том, что такое высокое повышение ставки означало прекращение поддержки реального сектора, допуск падения. Такое же падение сейчас тоже будет происходить", — уверен Колташов.

"Это будет означать спад вообще в мировой экономике, не только у них, — рассуждает Колташов. — И в конечном итоге капиталы должны будут прийти в Соединенные Штаты. Так произошло в те самые восьмидесятые, когда результатом повышения ставки стало формирование так называемого "Вашингтонского консенсуса" и запуск финансовой глобализации, когда США и другие западные страны, "Большая семерка", начали диктовать правила игры всему миру. Сейчас они рассчитывают, по всей видимости, на повторение того сценария. Но эффект будет, скорее всего, иным, делает вывод специалист.

Сопредседатель "Ассоциации содействия повороту на восток" (АСПВ) Максим Кузнецов напоминает про разбалансированность мировых энергетических рынков в 1970-е годы, из-за арабо-израильского противостояния и "нефтяного" эмбарго. Он напоминает, что "коллективный Запад" — это главный покупатель товаров и оборудования из Китая. А снижение спроса и рецессия, которые являются логическим следствием роста процентных ставок, ударят уже по китайской экономике и экономике Азии в целом. "С другой стороны, снижение китайского экспорта в западные страны для России означает и падение экспорта энергоносителей и промышленных металлов, составляющих основу российского экспорта", — рассуждает он.

КРУГ ЗАМКНУЛСЯ

Однако сокращение поставок энергоносителей из России в Европу уже происходит, и вызвано оно, в первую очередь, абсолютно недальновидной политикой Евросоюза, напоминает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Он обращает внимание на тот факт, что проблемы в экономиках стран Европы, за которыми последовали манипуляции финансовых регуляторов, начались с непродуманной энергетической политики, которая в последнее время только деградирует.

"Мы наблюдаем хронику наступающего идиотизма, — категорично заявляет эксперт. — И как далеко это зайдет, непонятно".

Симонов отмечает, что чиновники уровня компетенций Анналены Бербок и Урсулы фон дер Ляйен пытаются задать тренды развития европейской и мировой энергетики на десятилетия вперед, "ничего в этом не понимая и будучи абсолютно точно временщиками". "Всех нынешних европейских политиков, скорее всего, поменяют на таких же бестолковых, но их собственный политический век будет очень непродолжителен, — считает эксперт. — При этом у них хватает смелости заявлять, как будет выглядеть мировая энергетика, когда они ничего в этом не понимают".

Есть в Европе государства, власти которых понимают суть происходящего, уточняет специалист. "Но европейцы в целом, видимо, выбор сделали, и мы будем продолжать наблюдать этот эксперимент, который они над собой устраивают, — полагает Симонов. — Миллионов трупов замерзших, конечно, не будет, но то что это серьезный стресс для экономики, для населения, это тоже очевидно. То есть зачем стресс такой устраивать и почему другие страны должны себя в этот стресс вовлекать?"

Итак, "коллективный Запад", по крайней мере — его европейская часть, стоит на пороге худшего с 1949 года кризиса. Острый дефицит и запредельная дороговизна энергоносителей, высокие темпы инфляции и рост процентных ставок, резкое ослабление привлекательности государственных займов. А безусловный гегемон в этой конструкции, Соединенные Штаты, явно стремится решить свои проблемы за счет интересов Европы. И если дальнейшее развитие этой ситуации не приведет к "миллионам трупов" на улицах европейских городов, то уж точно способно повлиять на волеизъявления миллионов европейских избирателей, а то и вывести на улицы уже в ближайшие месяцы миллионы протестующих. И тогда крушение объединенной Европы, еще недавно казавшееся чем-то иллюзорным, может стать явью.