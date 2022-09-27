МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. В 2023 году планируется объединить Пенсионный фонд с Фондом социального страхования. Он будет называться "Фонд пенсионного и социального страхования РФ" (сокращенно — Социальный фонд России) и будет выполнять те же функции. При этом обязательства прежних фондов сохранятся в полном объеме. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. В России сократится число получателей страховых пенсий

"Из нового: центры реабилитации будут выделены в отдельные подразделения, а прием граждан будет вестись в единых клиентских службах", — добавляет он.

Для обеспечения прозрачности управления единым Фондом вводится новый орган управления — Наблюдательный совет. Как заверил эксперт, создание единого фонда не приведет к снижению пенсионных выплат.

Также Минтруд разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на 2023-2025 годы, согласно которым она будет расти в среднем на 6,8% в год, а к 2025 году среднегодовой размер выплат составит 24 477 рублей, продолжает юрист.

Итак, согласно проекту:

— с 1 января 2023 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров могут быть проиндексированы на 6,8% (тогда среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 174 руб.),

— с 1 января 2024 года — на 6,1% (размер страховой пенсии составит 23 390 руб.),

— с 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (среднегодовой размер пенсии составит 24 477 руб.).

Фиксированная выплата к страховой пенсии также увеличится: в 2023 году она достигнет 7 711,75 руб., в 2024-м — 8 182,17 руб., в 2025-м — 8 509,46 рублей.

"Важно понимать, что размер индексации пенсий определяется исходя из того, что она не должна быть ниже уровня инфляции предыдущего года, а также с учетом сокращения числа страховых пенсионеров — повышение пенсионного возраста продолжится в рамках параметров, заданных пенсионной реформой 2018 года. Поэтому указанные параметры индексации могут быть скорректированы в сторону повышения", — объясняет Соловьев.

Так, на выплаты повышенных пенсий в 2023 году запланировано дополнительно выделить из бюджета страны 178,3 млрд рублей.

Что касается работающих пенсионеров, планирующих завершить трудовую деятельность в 2023 году, то после увольнения размер выплат таким гражданам будет пересчитан с учетом всех индексаций, имевших место в период официальной работы пенсионера.

Также юрист отмечает, что с 1 января следующего года в случае потери кормильца пенсионные выплаты (страховые и социальные) будут назначены в беззаявительном порядке на основе данных реестров ЗАГС и сведений, передаваемых ПФР — по аналогии с тем, как сейчас назначаются пенсии по инвалидности. То есть человеку никуда не нужно будет ходить, все выплаты будет производится в автоматическом режиме.