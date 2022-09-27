МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Любое электронное устройство — будь то персональный компьютер или смартфон — можно взломать. Под взломом имеется в виду в первую очередь "заражение" гаджета вредоносным программным обеспечением, которое предоставляет мошенникам доступ к устройству. Стать жертвой киберпреступников можно, перейдя по определенной ссылке, зайдя на сайт или скачав фейковое мобильное приложение. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. В Евросоюзе хотят запретить поставки в Россию радаров и смартфонов

Как подчеркивает эксперт, не все вредоносные программы посылают "ясные сигналы" о своем проникновении в гаджет. Зачастую работа пробравшегося в смартфон зловредного ПО не требует повышенной вычислительной мощности. То есть телефон может работать в стандартном режиме без признаков замедления процессов.

"Тревожным сигналом является некорректная работа привычных приложений: они могут открываться и закрываться самостоятельно, выдавать ошибки в работе. Порой наблюдается и излишняя "самостоятельность" гаджета. Например, он сам совершает звонки контактам из вашей телефонной книги, отправляет сообщения и так далее", — объясняет специалист.

Обратите также внимание на расход мобильного трафика, что можно сделать в личном кабинете вашего оператора связи. "Если вы не смотрите длинные видео, а статистика показывает всплески использования интернет-данных, это повод насторожиться", — уверяет Магомедов.

Кроме того, в настройках смартфона можно посмотреть детализацию потребления трафика каждого приложения.

Также в современных версиях мобильных операционных систем есть возможность отслеживать запросы приложений на доступ к местоположению, телефонной книге, смс, контактам и сверять со своими действиями. По словам эксперта, так можно вычислить вредоносное ПО.

Если вы подозреваете, что смартфон заражен вредоносным ПО, то запустите любую антивирусную программу. Обычно этого хватает для того, чтобы найти и обезвредить хакерскую атаку. Если же случай более серьезный — обратитесь в сервис. Эксперт настоятельно не рекомендует затягивать с этим или пытаться самостоятельно разобраться в причинах. "Так вы увеличиваете шансы мошенников добраться до вашей персональной информации, в том числе до личного кабинета в онлайн-банка", — предупреждает он.