МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Тарифы ЖКХ традиционно индексировались в России один раз в год — с 1 июля. Однако в этом году россиян ждет весьма неприятный сюрприз — с 1 декабря тарифы повторно должны повыситься в среднем на 9 процентов, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Индексацию тарифов ЖКУ для населения перенесли на 1 декабря 2022 года

Внеочередная индексация понадобилась для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы, указывает он.

При этом в правительстве обещают, что очередная индексация июля 2023 года не состоится (именно ее решили перенести на текущий год). Таким образом, тарифы на ЖКХ могут оказаться замороженными до 1 июля 2024 года.

"Формально существующая система тарифного регулирования не должна допускать увеличения совокупного платежа за услуги ЖКХ для граждан больше, чем на величину инфляции", — отметил эксперт. Если сложить июльское и декабрьское увеличение тарифов (4% в июле и 9% в декабре), то в большинстве регионов они превысят 12,4%, спрогнозированные Минэкономразвития, подсчитал юрист.

При этом в министерстве отметили, что индексация всех социальных выплат в 2023 году будет произведена исходя из значения фактической инфляции 2022 года.

По словам Соловьева, такое повышение может стать сигналом для управляющих компаний повысить тарифы на свои услуги, что может стать для многих дополнительным финансовым бременем. По закону, если платеж за "коммуналку" превысит 22% совокупного дохода семьи, граждане могут оформить субсидию. Получить ее могут как владельцы жилья, так и его наниматели, если у них есть там постоянная регистрация, заключает Соловьев.