МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Укрепление доллара, которое происходит сейчас, разгоняет инфляцию в мировом масштабе и провоцирует рост цен на ключевые сырьевые товары в других валютах. От этого страдают, прежде всего, самые бедные страны-импортеры сырья, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Курс рубля умеренно растет к доллару и евро

"Как обычно, сильнее всего в подобной ситуации страдают страны-импортеры сырья и особенно самые бедные из них, где дополнительный рост и без того высоких расходов на продовольствие чреват серьезными социальными потрясениями. Но всем странам-импортерам сырья приходится тратить на него дополнительные деньги, которые можно было бы инвестировать в развитие", — пояснил аналитик.

Кроме того, крепкий доллар увеличивает расходы стран на обслуживание номинированных в американской валюте долговых обязательств. Американскую валюту занимают как государства, так и корпорации. При этом они фактически встают в короткую позицию по доллару, так как им выгодно его снижение и невыгоден рост. Помимо этого, большинство счетов по импортным операциям в мире, включая самые важные из них — покупку энергоносителей и продовольствия — выставляется в долларах, хотя далеко не все поставляемые по таким инвойсам товары производятся в США.

Таким образом, почти весь мир так или иначе зависит от динамики доллара, и для мировой экономики выгодно его ослабление.

При этом скачок инфляции в США вынудил ФРС приступить к быстрому и масштабному ужесточению денежно-кредитной политики: за последние полтора года ставка по федеральным фондам выросла на 3%, причем темпы ее повышения увеличиваются: первое повышение было на 0,25%, второе — на 0,50%, а три последних — на 0,75% каждое. На этом фоне с июня 2021 года по настоящий момент индекс доллара BBDXY вырос на 20%.

Мировой экономике непросто адаптироваться к росту доллара, отметил аналитик. Ужесточение ДКП ведущими центробанками мира, особенно ФРС, повышает риски погружения мировой экономики в рецессию, давит на котировки нефти и других энергоносителей. Вследствие этого долларовая цена нефти Brent сегодня находится заметно ниже уровней конца февраля, когда началась СВО. Однако, например, в британских фунтах та же нефть Brent стоит заметно дороже, и для Великобритании это — плохая новость, подытожил Сыроваткин.