МОСКВА, 28 сентября — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Украинская экономика в преддверии зимы находится в кризисном состоянии — ожидается, что по итогам года она рухнет на треть, полным ходом идет деградация промышленности, а источников средств практически не осталось. С чем страна находится на пороге зимы и как ее переживет — в материале "Прайма". Кто сделал дыру в "Северных потоках" и чему радуются в Европе

УКРАИНСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Еще в первом квартале 2022 года ВВП Украины сократился на 15% относительно аналогичного периода прошлого года, на что обратил внимание Bloomberg. Во втором квартале индикатор обрушился на 37% в сравнении с апрелем — июнем 2021 года.

По итогам июля — декабря текущего года Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует сокращение ВВП страны на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам года украинская экономика, как ожидается, уменьшится на 33% в годовом исчислении.

В августе американское издание The Washington Post сообщало, что Украина потеряла доступ к ископаемым общей стоимостью не менее 12,4 трлн долларов. Речь шла почти о половине стоимости ресурсов на 2 209 месторождениях: Украина потеряла 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% залежей металлов и 33% месторождений редкоземельных элементов. Некоторая доля этих ресурсов отошла России в 2014 году в результате воссоединения с Крымом. Также Украина лишилась крупных месторождений урана, золота и известняка.

Добыча энергетического угля на Украине в течение последних восьми лет существенно сократилась. В 2014 году она была на 22% меньше, чем годом ранее, в 2015 году — уменьшилась почти на 39% относительно предыдущего года. Потеряв контроль над значительной частью Донецкого угольного бассейна, украинские власти лишились доступа к антрациту — углю высокого качества с высокой теплотворной способностью, который использовался на большинстве местных ТЭС. Данных по добыче энергетического угля на Украине в 2022 году нет, но в прошлом, по информации минэнерго Украины, она составила 22,15 млн тонн.

По данным Украинской зерновой ассоциации, урожай пшеницы в стране в текущем году ожидается в объеме 18,2 млн тонн (в 2021-м был рекордный максимум, 33 млн тонн). Планируется собрать около 6,2 млн тонн ячменя (в 2021 — 10,1 млн тонн). Урожай кукурузы составит 23,1 млн тонн (в прошлом году — 37,6 млн тонн). Урожай подсолнечника уменьшится до 9,8 млн тонн (с 16,9 млн тонн в 2021 году), рапса — до 1,5 млн тонн (с 2,9 млн т), сои — до 1,8 млн т (с 3,5 млн т).

Следует заметить, что на территории, подконтрольной властям Украины, полным ходом идет процесс деградации тяжелой промышленности. Проблемы стали очевидными еще до пандемии Covid-19, в 2018 году. А спад на 5,2% в 2020 году стал определяющим фактором в торможении экономики примерно на 4%. К середине 2021 года ситуация в отдельных ведущих направлениях производства приблизилась к катастрофической.

Наглядным примером этого процесса является судьба гиганта черной металлургии, крупнейшего горно-металлургического предприятия страны, Криворожского металлургического комбината, который в 1991 году был акционирован и преобразован в ОАО "Криворожсталь", а в 2005-м — продан одному из крупнейших металлургических холдингов мира, Mittal Steel (в последствии поглотившему своего влиятельного конкурента Arcelor и ставшему глобальным лидером отрасли под вывеской Arcelor Mittal).

С началом специальной военной операции в феврале текущего года работы на предприятии были приостановлены. Затем производство возобновилось, но в гораздо меньших объемах.

Три из четырех доменных печей гигантского комбината (чья общая площадь превышает 70 квадратных километров, а это две трети Парижа) остановлены, сообщает "Eurasia Daily" со ссылкой на Agence France-Presse (AFP). К концу августа, по словам заместителя директора предприятия Артема Филипьева, объем производства составлял 15-20% от соответствующего периода 2021 года. А ведь раньше на предприятии трудилось около 22 тысяч человек, указывает агентство. Криворожский комбинат, который экспортирует 85% своей продукции, в настоящее время осуществляет поставки железнодорожным и речным транспортом, в основном через Польшу и Румынию.

ПРИНЦИП НЕВОЗВРАТА

При этом заменить выпадающие из-за деградации экономики доходы Киеву нечем. Из бюджета США в текущем году выделяются миллиарды долларов, которые, согласно официально заявленной позиции, предназначены для "военной и экономической помощи Украине". Буквально на днях Reuters сообщил, что Конгресс согласен выделить 11,7 млрд долларов для киевского режима, которые запросил хозяин Белого дома Джо Байден. Однако до сих пор нет ясности относительно того, как именно расходуется выделяемые Киеву средства: схема совершенно непрозрачна, констатируют, в том числе, американские СМИ. А издание The American Conservative открыто назвало ее коррупционной. У Европы не осталось другого выхода, как отменить антироссийские санкции

В этих условиях рассчитывать на реальное вливание американских инвестиций в украинскую экономику, несмотря на прочный политический союз Киева и Вашингтона, бессмысленно. А это влечет за собой дополнительные риски, в том числе, для других потенциальных инвесторов.

"В случае с Украиной сейчас действует принцип невозврата прибыли, — отмечает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. — Прибыль сейчас только самоубийца решил бы возвращать на Украину".

Многие компании, особенно крупные, поддерживали киевский режим, поддерживали военных и вообще рассматривают их как свой единственный шанс остаться на Украине, напоминает специалист. "Но деньги на Украине они оставлять не будут, — говорит он. — При этом возникают проблемы в торговле украинских компаний, поскольку они теряют лицо, они не выполнили в случае с поставкой продовольственных товаров на Ближний Восток своих контрактных обязательств и пытаются все это свалить на форс-мажор. Но это не очень помогает, и клиенты, которые ранее были постоянными, смотрят на поставщиков с Украины сейчас как на исчезающих партнеров. Они есть, завтра их не будет совсем, даже следа не найдешь этих фирм".

Следовательно, все, что сейчас покупается на Украине, должно быть доставлено без предоплаты, делает вывод Колташов. Это не очень удобный формат, но выбирать не приходится, потому что украинская экономика исчезает, а бизнес находится в незавидном положении. А это дает право более жестко относиться к партнерам на Украине, резюмирует эксперт.

ЗНАЧИМЫЕ ПОТЕРИ

Несложно догадаться, что принцип невозврата в полной мере распространится и на территории четырех регионов Украины, которые выразили желание присоединиться к России. Крайне сложную ситуацию в экономике Украины расставание с бывшими Донецкой и Луганской, а также с Херсонской и Запорожской областями лишь усугубит.

Потеря этих территорий, имеющих большой экономический потенциал, повлечет очень серьезные последствия для Украины, считает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. Страна лишится значительной части металлургии (которая давала примерно четверть экспортной выручки), важного сельскохозяйственного региона (включая орошаемые земли Херсонской области) и не только.

Украина также теряет выход к Азовскому морю, обращает внимание он. "Это рекреационные зоны, это морской промысел. Порты, что немаловажно. Машиностроение", — перечисляет эксперт.

Это и уникальные производства, такие как Артемовский завод шампанских вин, замечает эксперт. "Производство соли. Кстати, Украина лишилась его с началом боевых действий, — вспоминает специалист. — "Артемсоль" — это предприятие, которое производило соль пищевую для внутреннего рынка. И на экспорт очень много уходило. Сейчас Украина вынуждена ее закупать. Цены, конечно, на нее выросли, и в основном поступает йодированная соль, которую невозможно использовать при консервации. Это тоже удар и по экономике, и по населению, потому что многие люди спасались консервацией, но в данном случае с этим уже проблема.

Дудчак соглашается, что многие производства, остающиеся поныне на территории, подконтрольной украинским властям, действительно пострадали в ходе деиндустриализации. И он констатирует, что этот печальный процесс продолжается. Переживет ли экономика Украины зиму и что с ней будет, какие потери понесут отрасли некогда благодатной "житницы СССР", остается только догадываться.