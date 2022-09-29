МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В России сейчас стараются побыстрее "сбыть" доллары и прочие валюты недружественных стран. Это необычное для истории страны явление связано с тем, что эти деньги становятся все более токсичными, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Банк России назвал лучшую валюту для сбережений

"Это необычное в российской истории явление, особенно учитывая резкое укрепление доллара на глобальном валютном рынке, падение цен на нефть и обострение геополитического конфликта с Западом", — пояснил он.

Очередная волна укрепления рубля началась 21 сентября после того, власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей решили провести референдумы о присоединении к России, а российский президент объявил о частичной мобилизации.

В ответ США, ЕС и другие недружественные страны объявили, что расширят антироссийские санкции. Возникли опасения, что Запад наложит санкции на Национальный клиринговый центр (НКЦ). "Это сделает невозможной биржевую торговлю долларами и евро, а также повышает риски заморозки валюты на брокерских счетах россиян", — добавил Васильев.

"В отсутствии биржевого курса и возросших валютных рисков банки будут проводить операции с валютой по своим внутренним курсам, которые будут отличаться от биржевого в худшую сторону. Кроме этого, вероятно, будут введены новые комиссии за хранение и операции с безналичными долларами и евро, что сделает их еще более токсичными", — рассуждает эксперт.

На этих ожиданиях многие граждане и компании предпочли избавляться от недружественных валют и переходить в рубли, юани, дирхамы и другие дружественные валюты без санкционных рисков.

Наличные доллары и евро пока не несут особых рисков, отметил собеседник. Однако способы их вложить и потратить заметно сузились в условиях частичной мобилизации, западных ограничений на инвестиции россиян и политики дедолларизации, проводимой Банком России.

Россия взяла стратегический курс на уход от использования валют недружественных стран. В результате значимость доллара и евро в российской экономике и финансовой системе снижается каждый месяц.

Он напомнил, что Мосбиржа с 3 октября приостановит торги британским фунтом. В июне Московская биржа приостановила торги швейцарским франком, а в августе — японской иеной. При этом глава набсовета Мосбиржи С.Швецов допустил продажу бизнеса по торгам парой рубль-доллар за ненадобностью в будущем, если Россия уйдет от использования американской валюты в торговых и инвестиционных отношениях с внешним миром.