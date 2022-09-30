МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Из федерального бюджета ежемесячно производятся выплаты некоторым категориям граждан с особыми достижениями и заслугами перед Российской Федерацией. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. РЖД выплатят мобилизованным сотрудникам по 200 тысяч рублей

Так, например, Герои РФ, Герои Советского союза, Герои труда РФ, Герои социалистического труда, а также граждане, награжденные орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом Славы трех степеней или орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени имеют право на дополнительное материальное обеспечение в размере 415% социальной пенсии. Сейчас эта пенсия составляет 6925 рублей, то есть надбавка равняется 28 738 рублям, отмечает юрист.

Надбавка в 330% от социальной пенсии — 22 853 рубля — полагается следующим категориям граждан: награжденным орденом Ленина, награжденным орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, награждённым орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, лауреатам Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий Российской Федерации (РСФСР).

Гражданам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, причитается дополнительное материальное обеспечение в 250% размера социальной пенсии. Это 17 313 рублей.