МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Из федерального бюджета ежемесячно производятся выплаты некоторым категориям граждан с особыми достижениями и заслугами перед Российской Федерацией. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

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РЖД выплатят мобилизованным сотрудникам по 200 тысяч рублей

Так, например, Герои РФ, Герои Советского союза, Герои труда РФ, Герои социалистического труда, а также граждане, награжденные орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом Славы трех степеней или орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени имеют право на дополнительное материальное обеспечение в размере 415% социальной пенсии. Сейчас эта пенсия составляет 6925 рублей, то есть надбавка равняется 28 738 рублям, отмечает юрист.

Надбавка в 330% от социальной пенсии — 22 853 рубля — полагается следующим категориям граждан: награжденным орденом Ленина, награжденным орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, награждённым орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, лауреатам Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий Российской Федерации (РСФСР).

Гражданам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, причитается дополнительное материальное обеспечение в 250% размера социальной пенсии. Это 17 313 рублей.