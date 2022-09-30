МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Отзыв лицензии у оператора "Турецкого потока" не приведет к перекрытию поставок — его цель прощупать реакцию России. Трубопровод в любом случае будет работать, если же Европа решит отказаться от этого газа, возможен очередной скачок цен и взрыв недовольства, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. "Турецкий поток" лишился экспортной лицензии из-за санкций Евросоюза

"О перекрытии поставок по "Турецкому потоку" речь не идет, — отмечает специалист. — То есть это решение об отзыве экспортной лицензии ограничит возможность закупать оборудование и услуги в Европе. Но "Газпром" заявлял, что в целом там все российское, что этот маршрут — на обеспечении российскими предприятиями". На газокомпрессорной станции "Турецкого потока" стоят турбины "Ладога" российского производства", — напомнил эксперт.

По его мнению, налицо попытка еще сильнее обострить ситуацию. "Газпром" понимает, что лицензию отобрали не просто так, это тоже определенное повышение ставок в игре, попытка прощупать реакцию России", — рассуждает Юшков.

"Турецкий поток" имеет значение и для самой Европы. Половина мощности этой трубы, 15,75 млрд кубометров идет в страны юга региона. И если Голландии и Германии этот газ в любом случае не достанется, на ценах для них его отсутствие отразится непременно. "Газпром" подает повторную заявку на эту лицензию, надеясь на то, что здравый смысл и экономический расчет возобладают.

"В любом случае газопровод будет работать — как минимум, для самой Турции. Если уж европейцы захотят отказаться от этого газа, то, мне кажется, очень большие дискуссии внутри самой Европы возникнут. Ведь Венгрия, например, явно не готова, она наоборот перестраховалась и договорилась с Россией о том, что весь газ будет поставляться именно через "Турецкий поток" как наиболее надежный маршрут", — заключил Юшков.