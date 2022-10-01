МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. С 1 октября в договоры банковского вклада должна быть добавлена таблица с основными параметрами вклада. Это призвано сделать условия по депозитам более понятными населению, пояснила агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Экономист предупредил, что вам могут подсунуть в банке вместо вклада

По ее словам, часто договоры о банковском вкладе представляют собой достаточно объемный текст, в котором не выделены ключевые параметры продукта. Таблица же должна стать более кратким и понятным способом изложения важной информации о банковском вкладе.

"Форма таблицы установлена указанием Банка России", — пояснила эксперт. Вкладчик должен иметь возможность ознакомиться с таблицей при открытии вклада независимо от того, где он это делает — в офисе или на сайте.

В таблице, по словам Ващелюк, по пунктам должны быть указаны основные условия: вид, сумма и валюта вклада, информация о возможности его пополнения, срок и дата возврата вклада, процентная ставка, порядок выплаты процентов по вкладу и продления срока вклада, способ обмена информацией между вкладчиком и банком.

"Важно, что информация о процентных условиях должна быть подробной: если процентная ставка меняется в течение срока вклада, то это должно быть указано в таблице", — подчеркнула эксперт.

Если процентная ставка переменная, то должны быть четко прописаны условия ее изменения. Если банк может пересмотреть размер уплачиваемых процентов, то это также должно быть указано в таблице. Отдельно предоставляется информация о том, какой будет процентная ставка при досрочном снятии всех средств или их части. Должны быть указаны размер неснижаемого остатка суммы вклада, возможность досрочного возврата части вклада.

"Новые правила раскрытия условий вкладов вряд ли существенно повлияют на динамику средств населения в банках, но, возможно, они сделают условия более понятными и повысят интерес к банковским продуктам", — заключила Ващелюк.