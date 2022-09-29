МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ситуация в России с раскрытием информации об устойчивом развитии достаточно хорошая — крупные компании давно поняли, что это идет им только на пользу, рассказал начальник управления развития корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Банка России Андрей Якушин. ЦБ считает изменение лимитов на снятие валюты со счетов невозможным

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации).

"Ситуация в России достаточно хорошая с раскрытием такой информации. Крупные компании у нас уже достаточно давно поняли и, отвечая запросам иностранных инвесторов, — сейчас этот фактор значительно меньше действует, но тем не менее — вектор был задан и они уже привыкли к тому, что раскрытие информации об устойчивом развитии идет на пользу самой компании", — сказал Якушин, выступая на глобальном финансовом форуме Ecumene 2022.

По его словам, информация об устойчивом развитии стала интересна всем, а не только инвесторам, которые инвестировали в ценные бумаги тех или иных компаний. В этой связи регулятор рассматривает два типа компаний. Первые — те, кто привлекает финансирование устойчивого развития, то есть выпускает зеленые, социальные облигации. Якушин напомнил, что ЦБ РФ создано соответствующее регулирование, то есть в стандартах эмиссии предусмотрены требования, которым должны удовлетворять компании, которые хотят маркировать выпуск своих облигаций как зеленые.

Для таких компаний установлены регуляторные требования, какую информацию они должны раскрывать. Эта информация непосредственно влияет на права владельцев таких облигаций и им необходимо понимать, как компания реализует те обязательства, которые она взяла на себя в решении о выпуске таких облигаций, сказал он. "Для них уже существует нормативная база. Мы ее сейчас расширяем, вносим изменения в положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг и надеемся в следующем году вступят в силу соответствующие изменения", — отметил он.

Для остальных компаний, которые не привлекают финансирование через особые маркированные инструменты, Банк России в прошлом году выпустил рекомендации по раскрытию нефинансовой информации на основе международных стандартов.

Они не являются обязательными, цель рекомендаций — дать компаниям, которые еще не начали раскрывать информацию об устойчивом развитии, ориентиры, каким образом это нужно делать, какие подходы применять и привлечь внимание компаний к тому, что такая информация заинтересует потребителей и к тому, что в дальнейшем, возможно, будут внесены законодательные изменения, которые введут соответствующие нормативы по раскрытию такой информации.