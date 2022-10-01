МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Взрывы на газопроводах "Северный поток — 2" и "Северный поток", отзыв лицензии оператора "Турецкого потока", проблемы с польским транзитом. У Европы все меньше шансов согреться зимой. "Прайм" задался вопросом, есть ли у региона надежда получать российский газ, все еще играющий весьма важную роль в энергобалансе региона. Европа лишилась последнего шанса на спокойную зиму

ВСЕ МЕНЬШЕ МАРШРУТОВ

Газопровод "Северный поток", поставки по которому природного газа из России были приостановлены незадолго до недавней аварии, вероятно, уже никогда не будет пригоден для использования, предположило немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на спецслужбы Германии.

Однако даже если это утверждение окажется преувеличением, на повестке останется один крайне важный вопрос: чем Европа будет компенсировать недостающие объемы энергоносителя в ближайшее время — в ходе предстоящего отопительного сезона. Перспективы как европейских обывателей, так и европейского бизнеса в этом смысле становятся все более туманными.

По большому счету, российский газ по "Северному потоку" фактически не поставлялся в Европу с июля, напоминает аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. "Трубы "Северного потока" практически не работали, поэтому окончательное избавление от них принесло больше моральных переживаний, нежели реальных проблем", — рассуждает она.

УКРАИНСКИЙ ТРАНЗИТ

Есть еще один действующий транзитный маршрут, по которому Европа получает российский газ, с точкой входу через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Это 40-44 млн кубометров в сутки, чего явно недостаточно, чтобы компенсировать объемы, выпадающие на других направлениях. Кроме того, данный маршрут далеко не самый надежный в нынешней ситуации.

Главный директор по энергетическому направлению Фонда "Институт энергетики и финансов" (ФИЭФ) Алексей Громов обращает внимание на тот факт, что на днях обострился конфликт между "Газпромом" и "Нафтогазом" в связи с тем, что украинская компания потребовала через Международный арбитражный суд (МАС) оплаты за не осуществлявшийся транзит по ветке, проходящей через ГИС "Сохрановка". Украинская сторона ссылается на контракт, согласно которому "Газпром" обязан оплачивать транзит, даже если тот физически не осуществляется. "Проблема в том, что именно "Нафтогаз" в определенный момент отказался принимать предназначенное для Европы топливо, поступавшее на территорию Украины через "Сохрановку", и поэтому позиция украинской стороны возмутила российского поставщика", — разъясняет специалист.

Возможность нарастить украинский транзит эксперты оценивают скептически.

Судить о реальной пропускной способности этого маршрута, по мнению директора "Института национальной энергетики" Сергея Правосудова, сейчас крайне сложно. "Боюсь, никто не сможет сказать, сколько он вообще способен транспортировать, — констатирует он. — Украинцы говорят, что сколько угодно, но насколько их слова соответствуют действительности, никто не знает".

ЧЕРЕЗ ТУРЦИЮ И ПОЛЬШУ

Лукичева напоминает, что в наличии есть еще две трубы — работающий "Турецкий поток" и остановленный трубопровод "Ямал-Европа". Рассмотрим их возможности в каждом случае.

Проектная мощность турецкого маршрута — 31,5 млрд кубометров газа в год. Однако и тут есть проблемы: из-за нового пакета антироссийских санкций ЕС от 18 сентября досрочно отозвана экспортная лицензия у оператора "Турецкого потока", South Stream Transport B.V. В рамках санкций запрещена поставка товаров и услуг для обслуживания газопровода в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе России. Компания подала заявку на возобновление действия лицензии и ожидает ответа от властей. Но вариант значительного увеличения прокачки через "Турецкий поток", независимо от судьбы лицензии оператора South Stream Transport, вряд ли стоит рассматривать — в силу ограниченной мощности и того, что эта труба не достигает крупных потребителей в Западной Европе.

Вариант с "Ямал-Европой" может в крайнем случае начать использоваться, но этот вариант поставит Германию в зависимость от пожеланий Польши, а как мы знаем, отношения между двумя государствами в настоящее время сложно назвать хорошими. "Беспрецедентные повреждения": что случилось с "Северными потоками"

"В текущем году газопровод не работает из-за того, что Польша заморозила долю "Газпрома" в нем, сорок восемь с чем-то процентов акций, — напоминает Правосудов. — Если Польша вернет акции "Газпрому", то, возможно, этот маршрут будет возобновлен. И это хорошо скажется на ценах в Европе, потому что они, скорее всего, снизятся благодаря появлению новых объемов на рынке". При этом эксперт резонно замечает, что предположить такое развитие событий, учитывая внешнеполитическую линию, которую уже не один год проводит Варшава в отношении Москвы, довольно сложно. "Но теоретически такая возможность остается", — полагает он.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Поскольку сейчас подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе заполнены до беспрецедентно высоких уровней, примерно 90%, первую половину зимы регион, вероятнее всего, пройдет без проблем, допускает Громов из ФИЭФ. Однако в случае слишком холодной зимы высока вероятность, что к марту ситуация резко усугубится, и в Европе наступит поистине тяжелый период.

"При сокращении потоков через Украину и холодной зиме могут быть проблемы с обеспечением в конце зимы 2023 года", — полагает Лукичева из "Открытие Инвестиции".

Громов отмечает, что действующие регазификационные мощности позволяют увеличить ввоз СПГ в регион. Однако на мировом рынке отмечается явный дефицит этого топлива, и в реальности заметно увеличить поставки не представляется возможным.