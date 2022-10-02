МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Нередко бывает, что при посещении магазина мы набираем много ненужных товаров, которые стоят намного дороже того, что было на самом деле необходимо. О чем важно помнить, чтобы не разориться на спонтанных покупках еды, рассказала агентству "Прайм" старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекресток" Юлия Лемешева. Как нас обманывают супермаркеты: 10 уловок, о которых стоит знать

"Основной фактор, влияющий на импульсивные покупки, — это эмоциональное состояние человека. Причем на количество покупок воздействуют как положительные, так и отрицательные чувства" — делится специалист.

Другой аспект — это сами магазины и маркетплейсы. Многие из них обустроены так, чтобы привлечь внимание яркими витринами, динамичными картинками и фото, которые мотивируют на покупку. Поэтому важно сформировать полезные привычки для покупки продуктов, считает эксперт.

По ее словам, иногда в супермаркете покупателю бывает сложно сориентироваться в отделах. Онлайн-инструменты используют персонализированный подход — тематические подборки, спецпредложения. Они основываются на истории заказов или избранных позициях пользователя. Это, по мнению специалиста, помогает совершать меньше хаотичных покупок: перед глазами всегда то, что было актуально ранее.

Бороться со спонтанными покупками еды поможет постоянная ревизия. "Чаще проверяйте продукты на полках и в холодильнике. Это сориентирует пополнять запасы долгохранящихся товаров в нужное время и уменьшит количество скоропортящейся еды. К примеру, молочные и кисломолочные изделия покупайте раз в несколько дней, а макароны и крупы берите про запас во время акций раз в месяц или реже", — советует Лемешева.

Если вы не знаете, что собираетесь приготовить на ужин — рискуете набрать в корзину много лишнего. Перед закупкой заранее сформулируйте список в заметках смартфона на необходимое на неделю-две или в перспективе выходных.

Планируйте наперед. Чем подробнее прописан ваш рацион — тем лучше. Заранее распишите ингредиенты, которые вам требуются на постоянной основе. Так вы минимизируете количество походов по магазинам и поездок курьеров.

Старайтесь не закупаться продуктами питания в момент, когда вы голодны. Есть риск добавить в корзину несколько лишних шоколадок и снэков.

"Чтобы ничего не упустить, начните категоризировать траты в списке или при заказе онлайн, определите максимальную вилку бюджета на покупку. Чтобы уложиться в него и не купить лишнее, сперва добавьте что-то из хлебобулочного раздела, затем мясо/рыбу, молочные продукты, заморозку, овощи и фрукты, стоимость которых зависит от количества. Напоследок оставьте выбор кулинарии и сладостей" — советует представитель сервиса экспресс-доставки.