МОСКВА, 4 октября — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Акции европейских банков Deutsche Bank и Credit Suisse в конце сентября подешевели до рекордных минимумов. Это вызвало тревогу у многих наблюдателей, которые вспомнили кризис 2008 года — он начался именно с проблем американских ипотечных гигантов. "Прайм" заинтересовался причинами и возможными последствиями произошедшего.

БАНКОВСКИЙ МИР ЛИХОРАДИТ

Акции крупных европейских банков, Deutsche Bank и Credit Suisse, на минувшей неделе достигли рекордных минимумов. Генеральный директор Credit Suisse Group AG Ульрих Кернер, по свидетельству Bloomberg, заявил, что банк переживает "критический момент", поскольку готовится к реструктуризации. А в выходные топ-менеджмент Credit Suisse, как сообщило британское издание Financial Times, приложил немало усилий, чтобы заверить "крупных клиентов, контрагентов и инвесторов" в надежности позиций финансовой организации и в наличии у нее достаточной ликвидности для решения всех проблем.

Реструктуризация в Deutsche Bank, рассчитанная на несколько лет, уже давно в разгаре. Однако капитализация немецкого банка тоже заметно уменьшилась — его бумаги рухнули до минимумов 1983 года из-за обеспокоенности рынка финансовым состоянием кредитной организации.

Справедливости ради надо заметить: фондовый рынок, включая изрядную часть банковского сегмента, в 2022 году вообще переживает не лучшие времена. Это наглядно видно по динамике акций, в том числе, американских финансовых учреждений.

Так, капитализация Bank Of America с начала февраля уменьшилась с 400 млрд долларов до примерно 250 млрд долларов, а стоимость всех акций Bank Of New York Mellon за аналогичный период сократилась с 50 млрд долларов до 30 млрд долларов. В подобной ситуации оказался Royal Bank Of Canada, чьи акции, стоившие в первых числах февраля чуть меньше 170 млрд долларов, к концу сентября подешевели почти до 125 млрд долларов.

В странах Азии наблюдалась несколько более сложная картина. К примеру, акции японского Mitsubishi UFJ показали динамику, схожую с той, что наблюдалась в Северной Америке: почти 85 млрд долларов против снижения до уровня чуть выше 57 млрд долларов. Совсем другая история — с индийским ICICI, акционерный капитал которого в начале февраля стоил свыше 71 млрд долларов. Затем, в течение нескольких месяцев, он претерпел существенные колебания. А в конце сентября капитализация банка была даже чуть больше, около 73 млрд долларов.

Ситуация в банковском секторе Южной Америки, в свою очередь, в большей степени напоминала конъюнктуру индийского, нежели североамериканского или японского. Бразильский Itau Unibanco Holding, стоивший в начале февраля около 46 млрд долларов, после нескольких месяцев высокой волатильности даже подорожал, до 50 млрд долларов. А капитализация крупнейшего банка Аргентины, Macro Bank, составлявшая в начале соответствующего периода около 0,9 млрд долларов, в последних числах сентября вернулась к прежней отметке и продолжила расти.

Начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко уверена, что налицо общая для европейского, американского и частично азиатского финансовых секторов проблема, связанная с "просадкой" на долговом рынке. "Балансовые проблемы финучреждений могут усиливать риски", — добавляет она.

ЕВРОПЕЙСКАЯ СПЕЦИФИКА

Но есть и разница. Особенность проблем европейских финучреждений в том, что их стоимость не просто сократилась, как это произошло в случае с североамериканскими банками. Капитализация Credit Suisse уменьшились с 26 млрд долларов в начале февраля до 10 млрд долларов в последних числах сентября. То есть его акции за это время потеряли больше половины своей стоимости. Трудности схожих масштабов — у Deutsche Bank: удешевление с почти 33 млрд долларов до 15 млрд долларов.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин соглашается, что у европейских банков (включая британские) общие проблемы.

"Высокая инфляция вынуждает Банк Англии и ЕЦБ повышать ставки, — рассказывает эксперт. — Это, в свою очередь, затрудняет рефинансирование клиентами этих банков своих обязательств, что чревато ростом "плохих" долгов. Кроме того, большинство классов активов подешевело в третьем квартале, что, вероятно, привело к сокращению стоимости активов, находящихся в залоге у банков в качестве обеспечения по кредитам. Кроме того, как выяснилось в 2008 году, в периоды избыточной и дешевой ликвидности многие финансовые организации не прочь поспекулировать на рынке акций, облигаций, производных инструментов, что зачастую оборачивается масштабными убытками. Но балансы и самых ответственных банков состоят из рыночных инструментов, которые в этом году сильно подешевели".

По мнению Холоденко из "БКС Мир инвестиций", текущие сложности в европейских финансах, вполне вероятно, никак не будут способствовать усилению банковского сектора США из-за наличия общей структурной проблемы — рисков дальнейшего ослабления экономики. "Это может привести к негативной переоценке активов на балансах многих финучреждений", — допускает специалист.

АЗИАТСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

А что же такие азиатские гранды, как Индия и Китай? Ведь если судить по динамике акций, например, вышеупомянутого ICICI, он выглядит куда более устойчивым, нежели европейские или севроеамериканские банки.

"Нужно понимать, что привлекательность каждой из финансово-банковских систем зависит от международного влияния и распространенности платежей в местной валюте и уровня развития долгового рынка данной страны, — отмечает сопредседатель "Ассоциации содействия повороту на восток" (АСПВ) Максим Кузнецов. — Иными словами, индийские банки не займут ведущую роль, пока рупия не станет валютой международных расчетов, а долговой рынок Индии — одним из ведущих в мире".

При этом китайские банки и так лидируют в мире по объему активов и капитализации, что связано с высоким уровнем корпоративных долгов в Китае, которые эти банки обслуживают, отмечает эксперт. "Китайская банковская система в этом плане сильно зависима от рисков, связанных с китайской экономикой, которые растут после локдаунов и замедления рынка недвижимости", — рассказывает он.

При этом Кузнецов уверен: новый импульс для банковского рынка азиатских стран дают, в том числе, Россия и сотрудничество с российскими компаниями, что способствует росту платежей в национальных валютах и приводит к большему объему корреспондентских операций через банки азиатских стран.

Итак, проблемы в банковской сфере "коллективного Запада" носят системный характер и далеки от разрешения. Однако для того, чтобы этой ситуацией в полной мере воспользовались финансовые системы наиболее крупных суверенных экономик, находящихся вне орбиты политического влияния США и их союзников, необходимо увеличение доли национальных валют этих стран в международных платежах.