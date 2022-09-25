МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Чем больше в нашей жизни связано с телефоном, тем больше мы опасаемся за безопасность этого устройства. Если 15 лет назад, до эпохи повсеместного мобильного интернета и WI-FI, больше всего пугало, что телефон украдут, то сейчас больше заботит безопасность личных данных. Как могут следить за владельцами телефона, что можно узнать без их согласия и как себя обезопасить — в материале агентства "Прайм". Счет идет на недели: когда избавляться от доллара и евро

Что можно узнать о современном человеке через его мобильный телефон? Если от устройства есть пароль, то практически все: тайны личной переписки, фото, доступ к документам в личных кабинетах банков или госучреждений. В отдельных случаях можно узнать местонахождение владельца или послушать разговор. Не говоря уже о данных фитнес-приложений или программ по ведению личных финансов.

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ВАШ КЛИК

Но выследить вас по номеру телефона, вопреки заблуждению, не так легко. Распространенное мнение о том, что это очень возможно и повсюду практикуется — миф. Да, операторы связи обладают информацией о передвижении абонентов: эти данные они получают по расположению своих вышек. Однако предоставлять их кому попало нельзя: узнать местонахождение даже близких родственников через сотовых операторов можно только после подачи заявления в розыск.

Другой распространенный миф — это возможность отследить абонента по IMEI-номеру телефона. IMEI — это номер, который присваивается смартфону производителем при его сборке. Этот номер уникальный и содержит в себе информацию о том, когда был собран данный аппарат, где и кем, найти его можно на упаковочной коробке, в самом телефоне под аккумулятором или в настройках.

Когда по смартфону начинают звонить, то оператор связи получает цифры IMEI вместе с сигналом от сим-карты. Однако оператору для отслеживания устройства недостаточно знать только IMEI: по одному лишь заводскому номеру отследить перемещение владельца устройства могут только государственные органы. Самостоятельно, обычным гражданам, узнать местонахождение человека по IMEI невозможно.

ПЛЮСЫ И РИСКИ

Но всегда ли слежка за телефоном — безусловное зло? Существуют случаи, когда возможность узнать местоположение абонента — это стопроцентное благо. Например, если на гаджете ребенка установлен "маячок" и родителям не нужно постоянно названивать с вопросом "где ты". Это же касается пожилых родственников, до которых порой дозвониться — как квест пройти. Наконец, по установленной программе можно узнать местоположение потерянной трубки.

Для того, чтобы отслеживать местонахождение аппарата, необходимо согласие его владельца: он должен разрешить поставить приложение на свое устройство. Такие программы могут показывать на карте координаты телефона. Это позволит легко и быстро найти пропавший гаджет или местонахождение пожилого родственника, ушедшего за грибами в лес.

Если на телефоне установлена такое приложение, то в случае кражи отследить устройство удастся даже тогда, когда злоумышленник вытащит сим-карту и вставит другую. Телефон можно будет найти также по данным GPS, по точкам доступа Wi-Fi и мобильным вышкам.

У сотовых операторов есть услуги по отслеживанию геолокации абонентов: к ней можно подключить детей, супругов. В большинстве своем это платные приложения. Какие-то из них работают только с телефонами внутри сети, часть — с номерами, подключенными к другим мобильным операторам.

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ

Другой вопрос, когда приложение появилось без вашего ведома и без какой-либо оплаты. Это возможно в случае скачивания сомнительных программ при переходе по столь же сомнительным ссылкам, при заражении вирусом или если кто-то установит "жучок" на телефон без вашего ведома. Например, ревнивый друг. Последняя месть Украины: транзит газа в Европу висит на волоске

Что касается широко распространенных сейчас мессенджеров, у которых есть в каком-либо виде возможность узнать геолокацию собеседника, то и здесь скрытно следить не получится: от него требуются определенные совместные действия, чтобы это заработало.

СПИТЕ СПОКОЙНО

Что касается популярной страшилки "сейчас отслеживание сотового телефона возможно без установки программ", то это всего лишь страшилка. Нет, такое возможно. Но прежде, чем начать слежку, любой шпион должен получить хоть какую-то информацию, без нее узнать о владельце телефона что-либо невозможно. Поэтому, чтобы начать следить через телефон, сначала нужно получить ко нему доступ: без активации программы сделать это нельзя.

Стоит помнить, что, если вам навязывают услугу защиты от самой незаметной слежки по телефону — это, скорее всего, мошенники. Если вы не устанавливали программ и не подключали услуг сотовых операторов с доступом к геолокации, значит, организовать отслеживание вашего телефона через интернет невозможно. Поэтому и оплачивать его "защиту" не нужно.