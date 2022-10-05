МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Банки и обменные пункты принимают различные иностранные валюты для конвертации на рубли и обратно. Но не все зарубежные купюры принимаются к обмену, что иногда создает ряд сложностей. Об этом агентству "Прайм" рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Потребителей научили, как быть, если подсунули фальшивую купюру

Так, поврежденные, потертые или разрисованные купюры, а также купюры определенных годов выпуска могут быть не приняты для обмена.

"К примеру, до 1996 года американские доллары подделывали в огромных масштабах. Из-за этого финансовые организации неохотно принимают такие купюры. Часто отказывают и в обмене 100-долларовых банкнот 2006 года — среди них тоже много фальшивок. Когда возникают сомнения в подлинности денег, их отправляют на экспертизу в ЦБ РФ", — объясняет эксперт.

По его словам, в приложении №318 Банк России обозначил определение ветхим купюрам:

купюры с разрывами более 7 мм;

с проколами диаметром от 4 мм;

с отрезанным или оторванным углом площадью более 32 кв. мм. или с утраченным краем, вследствие которого купюра уменьшилась на 5 мм и более;

банкноты с надписями, которые состоят из двух и более символов, а также евро или доллары с печатью или штампом;

купюры с двумя и более контрастными яркими пятнами от 5 мм в диаметре;

денежные знаки, разорванные пополам и склеенные скотчем или другим клеящим материалом;

банкноты со стершейся краской;

если повреждения у купюры крупнее, то финансовые организации наделены правом не принимать их и не обменивать на новые.

При этом банковские учреждения могут принимать порванные, постиранные купюры евро или долларов. Но вот выдавать их или пускать в обратный оборот не имеют права, разъясняет Вавилов.

Операции по обмену валют регулируются инструкцией Банка России, которая дает возможность банкам устанавливать свои правила работы с ветхими и поврежденными купюрами. Поэтому в одном банке у вас могут не принять потертую или надорванную купюру, а в другом — возьмут без лишних слов.

Некоторые банкноты могут принять с комиссией за операцию, которая может достигать 5-10%. "Если банк не принимает у вас деньги, потребуйте Правила обмена валюты, в которых должно быть прописано какие банкноты банк считает ветхими или поврежденными", — советует специалист.

Если вам при выдаче попалась уже поврежденная купюра, то следует сразу обратиться к сотруднику для ее замены — это избавит вас от возможных проблем в будущем.