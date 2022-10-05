Эксперт Вавилов: обменники не берут тертые, ветхие и грязные купюры, а также не любят старые доллары
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Банки и обменные пункты принимают различные иностранные валюты для конвертации на рубли и обратно. Но не все зарубежные купюры принимаются к обмену, что иногда создает ряд сложностей. Об этом агентству "Прайм" рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
Так, поврежденные, потертые или разрисованные купюры, а также купюры определенных годов выпуска могут быть не приняты для обмена.
"К примеру, до 1996 года американские доллары подделывали в огромных масштабах. Из-за этого финансовые организации неохотно принимают такие купюры. Часто отказывают и в обмене 100-долларовых банкнот 2006 года — среди них тоже много фальшивок. Когда возникают сомнения в подлинности денег, их отправляют на экспертизу в ЦБ РФ", — объясняет эксперт.
По его словам, в приложении №318 Банк России обозначил определение ветхим купюрам:
- купюры с разрывами более 7 мм;
- с проколами диаметром от 4 мм;
- с отрезанным или оторванным углом площадью более 32 кв. мм. или с утраченным краем, вследствие которого купюра уменьшилась на 5 мм и более;
- банкноты с надписями, которые состоят из двух и более символов, а также евро или доллары с печатью или штампом;
- купюры с двумя и более контрастными яркими пятнами от 5 мм в диаметре;
- денежные знаки, разорванные пополам и склеенные скотчем или другим клеящим материалом;
- банкноты со стершейся краской;
- если повреждения у купюры крупнее, то финансовые организации наделены правом не принимать их и не обменивать на новые.
При этом банковские учреждения могут принимать порванные, постиранные купюры евро или долларов. Но вот выдавать их или пускать в обратный оборот не имеют права, разъясняет Вавилов.
Операции по обмену валют регулируются инструкцией Банка России, которая дает возможность банкам устанавливать свои правила работы с ветхими и поврежденными купюрами. Поэтому в одном банке у вас могут не принять потертую или надорванную купюру, а в другом — возьмут без лишних слов.
Некоторые банкноты могут принять с комиссией за операцию, которая может достигать 5-10%. "Если банк не принимает у вас деньги, потребуйте Правила обмена валюты, в которых должно быть прописано какие банкноты банк считает ветхими или поврежденными", — советует специалист.
Если вам при выдаче попалась уже поврежденная купюра, то следует сразу обратиться к сотруднику для ее замены — это избавит вас от возможных проблем в будущем.
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