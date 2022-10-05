МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бывают ситуации, когда размер пенсии или пособия изменяется в большую сторону либо людям продолжают начислять доплаты, даже если основания для них пропали. Дело в том, что граждане стараются не сообщать в ПФР о своих личных изменениях или намерено вводят в заблуждение. Увы, в таких случаях "лишнее" все-таки приходится возвращать, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Эксперт рассказал, как получить всю накопленную пенсию разом

Например, в отношении "чернобыльцев" применяется закон "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", который дает им право получать ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), но только при условии постоянного проживания в зонах, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы.

"Пенсионный фонд выплачивает размер пособий в зависимости от статуса "чернобыльца» и зоны проживания (зона отчуждения, отселения и т.д.). Следовательно, когда гражданин переезжает из льготных зон в другие регионы, проживание в которых не предусматривает получение ЕДВ согласно закону, то он теряет право на их получение", — рассказала эксперт.

Если человек, получающий ЕДВ был официально проинформирован о том, что он должен сообщать ПФР о смене места жительства, но он этого не сделал, то получение ЕДВ после переезда становится незаконным и гражданин по закону обязан возместить материальный ущерб в размере незаконно полученных пособий, отметила она. Пенсионный фонд также имеет право не только взыскать сам размер незаконной выплаты, но и суммы сверх нее (проценты), если будет установлен факт необоснованного обогащения.

То же самое относится и к получающим пенсию по инвалидности 3 (рабочей) группы: граждане могут получать доплату до прожиточного минимум к этой выплате, но только в случае, если у них нет работы. Если человек устраивается на работу — он такую доплату теряет. "Социальную доплату к пенсии может получать только неработающий пенсионер, в том числе инвалид 3 группы)", — отметила специалист.

Срок исковой давности в отношении незаконных переплат пенсии составляет три года с момента, когда ПФР узнал или должен был узнать об излишней выплате пенсии.

Переплата пенсии признается необоснованным обогащением, что повлечёт за собой обязанность её возврата только в двух случаях. Первый — недобросовестность получателя пенсии (он был официально проинформирован о необходимости сообщать о важных фактах, но не сделал этого умышленно, причем ПФ будет доказывать это в суде). Второй — обнаружена ошибка в расчётах по вине пенсионера. "Если ли же ошибка в расчетах произошла по вине работника ПФ РФ и пенсия и пособия выплачивались в большем размере, чем положено, то гражданин не обязан возмещать переплату", — резюмировала Финогенова.