МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. На создание реальной замены доллару в качестве мировой резервной валюты уйдет несколько десятков лет. Сейчас, даже несмотря на то, что использование "американца" для инвестиций не выгодно развивающимся странам, к этой валюте остается большое доверие, рассказал агентству "Прайм" независимый финансовый аналитик Андрей Верников. Назван последний способ спасти сбережения в долларах

ФРС США несколько заседаний подряд повышает учетную ставку, что повышает курс американской валюты и снижает уровень инфляции в стране. "Давно известно, что укрепление доллара неблагоприятно для развивающихся рынков. С одной стороны, у многих стран из этой группы большие долларовые долги, с другой стороны часть стран экспортирует природные ресурсы, стоимость которых из-за укрепления доллара снижается. Но циклы укрепления доллара и ослабления постоянно чередуются. В какой-то момент развивающиеся страны страдают, затем опять выигрывают", — рассуждает Верников.

По его мнению, мировой финансовый мир консервативен, альтернатива доллару для торговли должна иметь историю несколько десятков лет. "Поэтому к доллару по-прежнему есть доверие, а к альтернативным валютам нет. Даже евро сейчас не может занять место доллара. Но какие-то локальные истории торговли без доллара между отдельными странами, торговля с использованием национальных валют возможна. Например, по линии Китай-Россия или Турция-Россия", — отмечает аналитик.

Однако пока эти истории носят локальный характер: валюты развивающихся стран подвержены резкому обесценению и дефолты развивающихся стран встречаются намного чаще, чем развитых. "Криптовалюты могли бы помочь снизить взаимной издержки торговли, но для этого должна снизиться их волатильность. Большие колебания отпугивают участников рынка", — резюмировал он.