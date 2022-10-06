МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Последовавшее за повышением ставки ФРС резкое укрепление доллара усиливает экономические трудности по всему миру, повышая стоимость импортируемых продуктов питания и топлива. Это может привести к череде дефолтов и банкротств как отдельных компаний, так и целых государств, рассказал агентству "Прайм" главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев. Доллар ушел в новый вираж: кого он потянет за собой

"Практически все цены на сырьевые товары в мире выражены в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырье дороже для всех стран, кроме США", — отметил он.

В результате инфляция в остальном мире крепким долларом только раздувается, особенно для стран — импортеров энергоносителей и продовольствия. "Высокая инфляция съедает реальные доходы граждан, а также вынуждает местные Центробанки повышать ставки для борьбы с ростом цен. Кроме этого, многие Центробанки активно тратят валютные резервы для поддержки национальных валют", — пояснил Васильев.

Вслед за ростом ставки ФРС повышается общий уровень ставок по кредитам и облигациям в мире, это делает обслуживание займов дороже и ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга. Такими странами, в частности, являются Турция и ЮАР.

"На фоне глобального ужесточения финансовых условий и вероятной рецессии в мировой экономике общее число дефолтов и банкротств среди стран и компаний в ближайший год существенно возрастет", — добавил экономист.