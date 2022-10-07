МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. После достижения локальных минимумов в последний день сентября, уже в начале октября основные мировые валюты перешли к укреплению по отношению к рублю, избавившись от давления двух факторов, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Доллар ушел в новый вираж: кого он потянет за собой

В конце сентября давление на доллар и евро оказывали два фактора.

"Первым выступил повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, что увеличило предложения валюты на рынке. Плюс к этому, инвесторы опасались санкций со стороны США и Европы, которые могли бы привести к возникновению сложностей с торговлей евро и долларом на бирже и ограничить возможности конвертации этих валют в рубли или валюты дружественных стран", — отметил он.

В последние дни можно наблюдать восстановление на фоне спада предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, а также снижение рисков ограничений, способных повлиять на биржевую торговлю долларами и евро. Это позволило паре доллар/рубль отыграть часть потерь сентября и вновь выйти выше 60 рублей.

Важными факторами последних дней можно считать доли торгов китайским юанем, что говорит о смещении интереса инвесторов в пользу данной валюты, как несущей на себе меньшие риски по сравнению с валютами недружественных стран.

По прогнозу аналитика, до конца следующей недели давление на рубль может сохраниться, соответственно, евро и доллар перейдут к росту.

В случае дальнейшего снижения рисков санкций, которые могли бы оказать влияние на возможность торгов долларом и евро на бирже, на первый план на рынке выйдет пониженное предложение валюты со стороны экспортеров, что будет способствовать росту доллара и евро.

Плюс к этому, давление на рубль могут оказать опасения относительно притока валюты в страну со стороны экспортеров, что связано как с санкционными ограничениями, так и с опасениями относительно ситуации на товарных рынках. В сложившихся обстоятельствах, на горизонте ближайших полутора недель ожидаем закрепления доллар выше 60 рублей с попытками выхода в верхнюю часть диапазона 60 — 65 рублей.